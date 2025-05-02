5月1日，值此元谋人发现60周年之际，2025中华文明探源·元谋论坛在云南省楚雄彝族自治州元谋县举行，全国各地考古学、古人类学、博物馆学等多领域专家学者围绕“促进文物活化利用，激发文旅产业发展新动能”主题，从人类迁徙溯源、旧石器考古、遗址价值转化及数字文博创新四大维度，共探人类演化奥秘与文物活化路径。

地处中国西南边陲、金沙江畔的云南省楚雄州元谋县，因发现距今170万年的“元谋人”，被誉为“东方人类发祥地”。

中共楚雄州委书记张子建在开幕式上致辞时表示，自2023年首届元谋论坛举办以来，楚雄州在遗址公园创建、多学科考古、文物活化利用等方面汲取宝贵经验，开启数字赋能文物活化利用的新征程。“下一步，我们将与各方一道主动作为，将元谋论坛打造为推动中华文明探源的全国性学术平台，以元谋人遗址公园建设提升公共文化服务，多角度、全方位、立体式讲好‘元谋人’故事。”

“元谋人及其文化是华夏大地上古人类遗存的重要发现，对重建东方人类故乡百万年人类史具有不可替代的地位与作用。”中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员高星称，“建好元谋人研究中心、元谋人考古遗址公园，充分发挥遗址的学术研究、科学普及等的作用是我们的使命与责任。我们将通过学术研讨为元谋人遗址的保护与利用出谋划策。”

良渚博物院研究馆员罗晓群围绕博物馆视角下的中华文明探源及文物保护与活化利用进行分享。她介绍，通过挖掘价值、注重阐释、多元宣传等，良渚博物院在学术研究、展览策划、社会效益等方面取得系列成果。“多学科融合、跨领域合作的方式，让学术研究成果以更生动、更接地气的方式走进大众。”

“良渚古城遗址申遗成功展现了关于‘文明标准’的中国方案。”浙江省文物保护利用协会副会长兼秘书长、考古遗址公园联盟终身荣誉副秘书长陈寿田建议，国家考古遗址公园建设中除注重遗产保护、考古研究、国际交流及文化传承外，还应全力推进申遗工作。

当天，论坛上“旧石器时代人类演化与遗传国家文物局重点科研基地元谋工作站”揭牌，举行元谋人考古遗址公园开放仪式。

论坛期间分别举办以“元谋人发现六十周年—更新世亚欧大陆人群迁徙与扩散”“环境变迁、人类适应与旧石器考古新进展”“从远古迈向未来—元谋人遗址价值转化与文旅经济新动能”“数字化赋能新时代遗址博物馆高质量发展”为主题的专家论坛。

2日，与会专家学者将走进元谋人博物馆、元谋人遗址、元谋县红军长征纪念馆等地参观考察。

本届论坛由中共楚雄州委、楚雄州人民政府、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、云南省社会科学界联合会、云南省社会科学院主办。

(责编：孙竞、李昉)