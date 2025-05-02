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考古新成果破解青藏高原人类早期迁徙生存密码

2025年05月02日12:08 | 来源：新华社
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西藏自治区文物保护研究所4月29日在拉萨举行的2024年度业务工作公众分享会上通报，尚嘎岗遗址、秀玛洞穴遗址、噶尼遗址等考古项目，为破解青藏高原人类早期迁徙生存密码，构建西藏考古学文化石器时代时空框架提供了重要实物资料。

拉萨堆龙德庆区尚嘎岗遗址初步揭示，早期人类在距今10万年左右已踏入西藏高原中部。中国科学院青藏高原研究所研究员李浩说，尚嘎岗遗址出土的石制品组合表现出以盘状技术为特色的旧石器时代中期技术特征，光释光测年显示，该遗址三级阶地文化层年代不晚于距今10万年。

李浩说：“超景深显微镜与扫描电镜可以分析石器的作用对象和使用方式，通过石器表面的使用擦痕和光泽，我们推测这些工具曾被用于加工皮毛等活动，展现了早期人类高海拔极端环境的生存智慧。”

西藏阿里革吉县秀玛洞穴遗址呈现了4万年前青藏高原西部洞穴类型遗址的使用与延展情况。西藏自治区文物保护研究所考古队员谭韵瑶说，秀玛洞穴遗址出土了大量的石制品，相关旧石器文化遗存与距今4.5万年的西藏尼阿底遗址、梅龙达普遗址二期遗存年代相当，但文化面貌存在差异，对于探讨高原腹地不同技术人群的迁徙、交流和融合过程具有重要意义。

此外，西藏阿里革吉县噶尼遗址、日土县夏达错遗址的发掘和研究成果表明，细石叶技术在距今1万年左右就已到达西藏西部，并延续至6000年前。其中，夏达错遗址不仅出土了大量细石器，还出土了距今约8000年的磨制石针，标志着青藏高原最早的磨制技术已在西藏西部出现。这种从打制石器到磨制技术的转变，表明西藏石器时代生产技术发展的革新阶段。

西藏大学教授李永宪说：“这些年西藏田野考古新发现越来越多，相信未来高原大地沉默千年的历史文物将通过各个领域专业人员的研究不断被活化。”(记者春拉、刘洲鹏)

(责编：孙竞、李昉)

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