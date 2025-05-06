原标题：到底要不要陪孩子写作业？

前几天，身边的一位妈妈感慨“我小时候就没人管我写作业的事儿”，觉得现在家长没必要陪孩子写作业，对此，我的看法不一样。时代不同了，如今对孩子学习的各方面要求更高，孩子面对的诱惑也更多，作为家长，陪孩子写写作业是有其必要性的。但怎么陪，还是有一定之规。

没有人生来就知道放学回家写作业的流程与注意事项，养成好的作业习惯，离不开家庭教育的训练。尤其是小学低年级（1～2年级）的孩子，负责执行功能的前额叶皮质尚未成熟，自控能力有限，容易被外界干扰，他们的自律很大程度源于他律的内化，只有通过家长适度地陪写作业，才能把他们引上学习和成人的“道”，然后再慢慢放手。家长的“坐镇”有利于孩子端正作业态度，陪写带来的适当压力也有利于提高孩子的专注度和学习效率，养成良好的居家学习习惯，培养孩子自我管理的能力。

写作业应当有固定地点，好比医生走进病房、科学家走进实验室一样，形成心理地点定向，相应情境一出现，行为主体就会自觉地产生条件反射链索系统，从而做该做的事。写作业还应当在固定时间，好比在学校里每天几点上课、几点下课，到点就自觉去做。写作业更要建立流程习惯，按流程自觉地完成，甚至带一定的仪式感：比如我会建议在孩子案头贴一张放学回家后的行为流程表，内容包括“放好书包换鞋衣，上个厕所把手洗，然后喝水吃东西，赶紧坐定先复习，有序作业心有底，检查对错需仔细，明天学啥先预习，收拾准备好欢喜”共八步。家长将每一步的内涵、步骤、策略先讲解清楚，孩子每完成一步就做个记号，比如写“正”字，第一周的标记就是每做完一步就在后面对应格子里写一横，第二周的标记是在横下面写一竖，以此类推，一张表管五周，以此帮孩子端正学习态度、树立自我负责的意识，渐渐养成回家独立学习的习惯。老师们常说一句话：一年级认认真真抓1个月，比中高年级盯1年更有效——的确如此，在孩子低年级时好好陪他们写作业，是为了以后的不陪。

家长陪孩子写作业应当认真有效，要当一项工作来做：不仅“人在”，还要“心在”。孩子写作业时，家长要远离电子产品，在旁拿本书深度阅读，圈圈点点加批注，在营造学习氛围的同时，也给孩子做个爱学习的榜样；家长要尽量不发出噪声，避免分散孩子的注意力，从而营造静谧的学习环境；为减少干扰，孩子书桌靠墙角放，左侧采光、玻璃贴一层透光但不透明的膜，孩子面墙而坐；家长要与孩子达成“求助规则”：先做会做的，有问题记下来放在最后集中提问；要有时间规划——坚持25分钟专注学习+5分钟休息的科学方法；双方在情绪上都要保持积极状态，在确保质量的基础上，建立快速完成和提前完成的积分奖励制度，激发孩子全力以赴完成作业；建立检查作业和签字流程，孩子哪儿写错了先不告知，只提醒大致方位，比如前一半或后三分之一，让他自己发现问题；坚持家庭学习时间内各自相对独立、不相互打扰；家长不当催促的“监工”（过度代劳会让孩子一直被动依赖，从而越来越拖沓）、不做关怀式打断（破坏孩子的专注力）、不频繁否定或唠叨（会加深孩子学习的无力感和自我无价值感）、不大声指责甚至进行负面评价（会让孩子丧失自尊和自信）、不动辄纠错给孩子压力（会慢慢泯灭孩子的独立性）……总之，多给孩子一点自由空间，从而让孩子有足够的掌控感。正向激励能给孩子带来满满自信和面对难题的勇气，家长稳定的情绪、极大的耐心和理解孩子的同理心，是陪写作业的最低要求。

到了二、三年级,家长要逐步过渡到“有距离陪伴”，可以有一定的物理距离，甚至不一定在同一空间，要让孩子独立检查作业，自己安排作业时间与节奏；家长要懂得放手，激发孩子的内驱力，让孩子为自己的作业负责。家长要用欣赏的眼光发现孩子的优点并及时反馈：“妈妈发现，你一回家就把书包放到该放的地方了”“你知道写作业前先复习今天所学的内容，太棒了”“你能自己检查出问题了，真能干”“看看明天有什么课，咱们需要带什么”……这样陪出来的孩子才会有独立性、主动性、坚持性、灵活性，具备自主感、信任感、价值感、成就感。

最近，有位老人找我咨询：小外孙才三年级，女儿女婿就宣布不再陪写作业了，他自己当年可是陪女儿写作业到四年级的，女儿女婿这样做，行不行？其实家长应该根据孩子年龄、性别、自律能力、自驱力、独立性、性格特点等因素来灵活调整陪写作业的时间。根据经验，一般女孩子三年级左右基本“懂事”，能独立自主自觉学习，晚的大约在五年级；男孩子一般初二左右才能完全明白学习不是为父母或老师，而是为自己，家长差不多那时才可以放手。特别提醒，如果孩子出现严重拖延（2小时的作业做4小时）、情绪崩溃等情况，可能需要去做专业学习能力评估。

总之，父母要做孩子学习的支持者，要为孩子提供必要的学习空间和条件，提供学习资源和资料；根据孩子的特点和能力，合理制定学习计划；检查孩子的功课，给孩子提供及时的指导和反馈，鼓励他们克服挫折，迎接挑战，让孩子对学习有信心，不断追求更高的目标；设计各种实践活动，让孩子进行实践性学习，帮助他们更好地理解知识。父母还要做好孩子成长的监护人，要求孩子遵守家庭、学校和社会规则，引领孩子走正道、做好人。当然父母自己也需要不断学习、言传身教，与孩子共同进步。

（作者：钱志亮，系北京师范大学教育学部教授）

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