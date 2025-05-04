人民网北京5月4日电 （记者郝孟佳）近日，“青春音乐力量——全国11所音乐学院联合音乐会”在京举行。

音乐会现场。学校供图

记者了解到，本场音乐会打破了地域与院校的界限，全国11所音乐学院的优秀教师与青年演奏家首次大规模组建联合乐团。音乐会特邀钢琴家殷承宗担纲独奏，演绎了钢琴协奏曲《黄河》与肖斯塔科维奇《C大调第七交响曲“列宁格勒”》等经典作品。

中国音乐学院院长李心草表示，音乐会不仅是对历史的回顾，更是对未来的展望。希望通过音乐，让更多的人了解历史、珍惜和平，同时也展现中国音乐教育的青春力量与无限可能。

音乐会现场。学校供图

据悉，本场音乐会由中国音乐学院联合中央音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院、西安音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院、哈尔滨音乐学院、沈阳音乐学院、浙江音乐学院、星海音乐学院共同打造，旨在通过音乐连接全国各地，展现中国音乐教育的强大合力。

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