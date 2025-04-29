人民网北京4月29日电 （记者李昉）28日，北京高校“艺术名家领读经典”大思政课系列课程正式启动。在京艺术院校马克思主义学院（思政部）负责同志、思政课教师代表以及各高校选课学生现场参与教学。

据了解，本次“艺术名家领读经典”系列课程，以“铭刻·传承·新生——抗战精神的艺术回响”为主题，共设计7堂课程，由中国戏曲学院、北京服装学院、中央美术学院、中央音乐学院、中国音乐学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等院校共同承办，向北京市艺术院校学生开放选课。

北京高校“艺术名家领读经典”大思政课系列课程启动。北京市教委供图

活动现场，北京服装学院教授刘莉以《承不屈精神 筑强国经纬：奥运战衣中的科技自强与传承创新》为题授课，讲述了自己带领团队破解我国冬奥专业比赛服难题的故事，展现了研发团队以实际行动弘扬伟大抗战精神的不屈意志。中国戏曲学院学生王祎晴说：“这次课程形式新颖、内容生动，让我们感受到艺术设计背后的动人故事和精神力量，在未来的学习过程中，我会将理论与实践结合起来，创作出更多的优秀作品。”

北京高校“艺术名家领读经典”大思政课系列课程启动。北京市教委供图

据悉，自本月起，“艺术名家领读经典”系列大思政课将陆续“开讲”，多位艺术名家将结合相关艺术领域，为北京市艺术院校师生解读伟大抗战精神。同时，还将设计“沉浸式”音乐剧《聂耳的歌》、“场景式”思政课《烽火梨园》等，增加课程的参与感和体验感。

(责编：李依环、熊旭)