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中医药文化进校园活动在北京中医药大学举办

2025年04月27日14:13 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月27日电 （记者郝孟佳）26日，中医药文化进校园示范建设项目暨中医药拔尖创新人才培养研讨会、北京中医药大学校园开放日活动在学校良乡校区举办。

在中医药拔尖创新人才培养研讨会上，北京中医药大学党委副书记张继旺指出，要共筑认知桥梁，通过中医药文化普及教育及校际交流合作，助力高中生全面了解中医药知识体系；要共育优质生源，学校将扩大合作伙伴校规模，构建中学与大学协同育人新体系，为中医药事业培养更多德才兼备的人才；要共建合作范式，积极推进中医药文化进校园工程，联合打造文化传承实践平台，促进中医药文化在基础教育阶段的创造性转化、创新性发展。

在当日举办的校园开放日活动上，学校为考生和家长提供“一对一”专业解答，重点介绍中医学、中药学、针灸推拿学等国家级一流本科专业的培养特色。学校精心设计了“高考招生咨询”“中医药文化体验”“中医专家义诊”等板块。参与者跟随师生志愿者的脚步，深度探访中医基础理论课程群综合实训平台、中药DIY鉴别体验中心、“10秒”中医药体验馆等特色基地和场馆，近距离了解中医药学科研成果与教学资源。

在中医药文化体验区，中医学院和针灸推拿学院举办了中医科普讲座。在义诊区，5位优秀青年医师为家长和考生把脉问诊，充分展现了“望、闻、问、切”中医诊疗精髓。学生社团则通过中医药文创、养生茶饮、耳穴贴压、颈肩按摩等形式，践行“中医药惠及百姓”的理念，展现了中医药融入现代生活的多元可能。

据了解，本次活动由北京中医药大学主办，旨在落实立德树人根本任务，高质量推进中医药拔尖创新人才培养，加强大学教育和中学教育有效衔接，展现中医药文化魅力，搭建高校与社会沟通桥梁。

(责编：李昉、熊旭)

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