人民网北京5月9日电 （记者郝孟佳）近日，2025年大运河文化推广活动启动仪式在京举行。活动上，北京市大中小学“运河思政”一体化创新示范联合体发布多项成果。

据悉，北京市大中小学“运河思政”一体化区域创新示范联合体由北京物资学院与北京市通州区委宣传部、通州区委教育工委、通州区教委共同发起成立，旨在通过运河文化赋能大中小学思政教育一体化建设。

当日，联合体正式发布“运思践学”数字导览平台1.0版本。该平台以追溯大运河历史文脉、挖掘时代价值为核心，创新构建“线上线下融合、趣味实用兼具”的育人新模式，首期汇聚大运河通州段实践教学打卡点，集地图概览、线下打卡、线上课程学习、活动公告发布、学习成就积累等功能于一体，为大中小学师生及社会公众提供沉浸式运河文化体验。

作为联合体的主要项目之一，“运河学子百村行”活动也正式启动。活动包括主题宣讲、非遗传承、乡村振兴等九大行动，组建22支大中小学生实践团，常态化深入通州区22个乡镇街道，与基层新时代文明实践所(站)结对共建，通过理论宣讲、文化服务、实践调研等形式，让运河文化“扎根”乡村，为基层治理与文化振兴注入青春力量。

在北京市通州区漕运码头与漷县牡丹园两大分会场，“行走运河课堂”实践教学直播接力活动同步展开。漕运码头上，两艘游船搭载着“联合体”五十余所大中小学的师生，从漕运码头启航，共同开启一堂“运河行舟”思政课。在漷县牡丹园分会场，来自北京物资学院艺术教育中心的教师森巴提·阿山，带领大中小学学生进行了一场别开生面的美育思政课。

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