人民网北京5月12日电 近日，中央民族大学开展春季社会实践活动，组织全校师生前往文物古迹、历史展馆、科技名企等地，深刻感悟中华优秀传统文化的深厚底蕴与中国式现代化建设的蓬勃活力。

中央民族大学开展春季社会实践活动。学校供图

活动中，学校组织专家名师带领学生前往首都标志性地点开展实践教学，深入阐释文化遗存的历史价值，在历史场景中树立正确的中华民族历史观；组织开展经典诵读、非遗体验和文艺创作等活动，引导师生深刻理解中华文明突出特性，促进社会实践成果的创新转化；组织来自西部地区的各民族学生到科技企业参访，引导学生切身感受新时代国家现代化建设发展的成效，激发同学们以中国式现代化推进中华民族共同体建设的信心和动力。

中央民族大学开展春季社会实践活动。学校供图

学校相关负责人表示，组织此次春季社会实践，就是要有效利用多元教育主体和教育资源，有计划地组织学生走出校门、深入生活，将“铸牢”教育由学校小课堂延伸至社会大舞台，让学生将所学所思与所见所闻所感统一起来，在行万里路中以行求知、以知促行、知行合一。（郝孟佳、实习生曹子味）

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