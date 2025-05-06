李依环 贾伟洋

人民网北京5月6日电 记者从西北农林科技大学获悉，今年，该校新增生物信息学、数字经济、土地科学与技术、生态修复学、智能建造5个本科专业招生。截至目前，该校本科专业总数81个，第二学士学位专业总数9个。

据介绍，作为国家“双一流”建设高校和全国农林水学科齐备的高等学府，西北农林科技大学着力通过“优化专业结构、强化交叉融合、创新培养模式”等举措，打造“新农科”人才培养新高地，为现代农业发展输送更多知农爱农拔尖创新人才。

新增5个本科专业

推进实施“本科专业结构优化计划”

记者了解到，近年来，西农根据国家经济社会发展战略需求，推进实施“本科专业结构优化计划”，逐步优化调整本科专业布局。五年来，学校新增开办智慧农业、生物育种科学等13个本科专业，撤销3个专业。

今年新增的5个本科专业中，生物信息学面向生命科学与信息技术交叉领域重大前沿需求，致力于培养具备扎实的生物学、计算机科学与数学基础的交叉型人才；数字经济培养熟悉数字经济运行规律与改革实践，深谙经济学基本理论与数据科学、数字技术、统计学等多学科交叉基础知识，契合现代经济数字化转型与治理需求的高素质复合型专业人才。

此外，土地科学与技术深度融合遥感、大数据与智能监测，培养兼具国际视野与创新能力的复合型人才；生态修复学聚焦受损生态系统修复、水土修复与保持、农林污染环境治理、生态价值产业化及流域综合治理等领域；智能建造面向建筑业深度转型的战略性新兴产业，将数字创意、人工智能与虚拟现实等先进技术与建筑产业相融合。

推出“微专业”培养计划

满足学生个性化多样化发展

据介绍，西农今年重点推出“微专业”培养计划，围绕科技前沿、服务产业发展、“农学+”专业升级、素质能力提升、国际视野拓展等五大特色微专业方向，深化科教融汇、产教融合，推进农、理、工、经、管、法等学科深度交叉融合和创新发展，满足新技术、新产业、新业态、新模式发展对学科交叉复合型人才的需要。学生可根据兴趣与职业规划，在两年时间内，跨学科选修5门左右核心课程，获得微专业证书。

在人才培养方面，该校围绕国家高层次急需人才培养，立足学科特色和办学使命，持续深化拔尖创新人才培养改革，为学生提供多元成长通道。稳步扩大生物育种“强基计划”招生计划和招生省份，设立经济学基础拔尖培养班、生物科学基础拔尖培养班（新生进校后二次选拔），着力培养服务国家战略发展和相关领域的拔尖创新人才。

此外，西农持续实施卓越农林人才培养计划，设置植物生产类、动物医学、水利类、资源环境科学、食品营养与健康、农林经济管理等6个卓越班招生，实行“2+X”拔尖创新人才培养机制。构建产教融合人才培养新范式，设立葡萄与葡萄酒工程卓越工程师班，采取“3+1”校企联合培养，培养适应和引领产业发展的高素质复合型技术领军人才。

(责编：李昉、熊旭)