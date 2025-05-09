原标题：人力资源社会保障部 教育部部署做好2025年中小学幼儿园教师公开招聘工作

为深入贯彻落实党中央、国务院关于做好高校毕业生等青年就业工作的决策部署，人力资源社会保障部办公厅、教育部办公厅近日联合印发《关于做好2025年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》，促进高校毕业生就业，吸引优秀人才从教，推动教育高质量发展。

《通知》从统筹高校毕业生就业和教师招聘、科学研判师资需求、拓宽招聘补充渠道、规范招聘程序要求、严把教师准入条件等方面明确教师招聘举措，充分发挥事业单位公开招聘的重要作用，吸纳更多高校毕业生从教。《通知》要求，各地要科学确定2025年教师招聘岗位，有针对性地加强道德与法治、体育与健康、科学、信息科技、艺术、劳动、心理健康、特殊教育等紧缺学科教师招聘补充，着力解决学科间、城乡间师资结构性矛盾，鼓励有条件的地区探索补充人工智能教育师资。扎实落实基层事业单位公开招聘倾斜政策，做好“特岗计划”“国优计划”和部属公费师范生、“优师计划”师范生等公费教育专项计划组织实施，鼓励和引导更多高校毕业生、优秀退役军人和优秀退役运动员到基层特别是艰苦边远地区中小学幼儿园任教。严格招聘程序，面向社会公开发布招聘信息，不得设置歧视性、指向性及不合理的限制性条件。增强招聘考试针对性、科学性，提高命题工作质量，突出教师专业素质和教学能力的考察，有条件、有需要的地方可以进行专业能力测试。严格落实师德师风第一标准，把入职前准入查询工作作为必要环节，把好入口关，真正将乐教爱教的优秀人才吸引和遴选到教师队伍中来，为推进教育强国建设提供强大的师资保障。

(责编：孙竞、郝孟佳)