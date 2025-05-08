2025年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 书记校长有话说”系列报道，邀请多所高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家自信赴考，从容追梦。 那些伏案疾书的日子，是青春最铿锵的注脚；每个挑灯夜战的剪影，都在为未来铺就星光。前路浩荡，心灯长明，愿学子们执笔如剑，落墨生辉，加油！

人民网北京5月8日电 “这是青春最燃的战场，也是你们即将振翅高飞的时刻。希望你们以‘学无止境’的信念，深根知识沃土，让‘气有浩然’的风骨撑起理想星空。”2025年全国高考进入倒计时，山东大学党委书记任友群通过人民网向广大考生送上温暖寄语。

山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学，目前已形成一校三地（济南、威海、青岛）的办学格局。建校120余年来，山东大学秉承“为天下储人才，为国家图富强”的办学宗旨，践行“学无止境，气有浩然”的校训精神，踔厉奋发，薪火相传，积淀形成了“崇实求新”的校风，培养了大批德才兼备的优秀人才，为国家和区域经济社会发展作出了重要贡献。

“山东大学正张开百廿学府的怀抱，期待大家金榜题名！9月，我在迎新现场等你们，高考加油！”任友群寄语道。（李依环、实习生郑爽）

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