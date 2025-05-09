人民网北京5月9日电 （记者崔競文）近日，教育部职业教育与成人教育司联合人民网共同启动2025全国职业教育活动周特别策划“青年工匠说”主题微视频征集活动。

活动将通过展示青年工匠的精彩故事，激励广大青年学生树立技能成才、技能报国的理想信念，增强职业院校学生的自信心和自豪感，营造人人皆可成才，人人尽展其才社会氛围，为矢志技能成才、笃行技能报国的青年提供展示舞台。通过活动，全面展示职业教育培养高素质技能型人才的成果，提升职业教育的社会认可度，吸引更多人关注和支持职业教育发展。

活动紧扣今年职业教育活动周“一技在手，一生无忧”的主题，面向全国职业院校在校师生及毕业生征集展现青年工匠技能风采与成长故事的优秀微视频作品。征集主题包括但不限于：展示青年工匠的卓越成绩、成长历程、个人风采、爱国情怀、工匠精神、技能报国的典型故事等。

征集时间从2025年5月1日至5月31日。活动期间，各职业院校可以通过“人民网+”客户端上的征集入口，按照要求上传视频作品。

来稿请将视频作品上传至投稿平台。

附：征集要求

一、视频要求

1.时长：控制在100秒左右，前后误差不超过5秒。

2.录制要求：横版视频，分辨率1080P，格式为MP4。画面构图清晰稳定，光线充足均匀；确保人声清晰，无环境杂音干扰。若需配音或旁白，建议使用专业收音设备。

3.版本要求：提交带包装和不带包装的纯净版视频。（注：带包装版视频包含画面字幕、转场、片尾字幕、音乐、画面包装等，纯净版视频只包含剪辑成片的画面和声音）

4.人物出镜：衣冠整齐，避免细条纹、细格子、颜色复杂及带有特殊图案与符号的服装。

5.配套物料：①每个视频配发不多于300字的文字简介，简要介绍视频内容及人物背景。②每个视频配发一张封面图，比例与视频一致。

二、规范要求

1.征集作品须由学校把关，确保内容坚守正确的政治方向和舆论导向，弘扬主旋律，传递正能量。

2.作品应拥有独立版权及合法来源，不侵犯任何第三方的著作权和其他权利。

3.所有作品一经投稿，视为自动同意活动主办方拥有对作品公开传播、二次创作、宣传推广等权利。

4.本次征集活动解释权归主办方所有。

(责编：王鑫、刘凡)