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助梦高考生 书记校长有话说——

矿大校长赵宏伟：金秋九月，让我们相约彭城

2025年05月09日12:10 | 来源：人民网-教育频道
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2025年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 书记校长有话说”系列报道，邀请多所高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家自信赴考，从容追梦。

那些伏案疾书的日子，是青春最铿锵的注脚；每个挑灯夜战的剪影，都在为未来铺就星光。前路浩荡，心灯长明，愿学子们执笔如剑，落墨生辉，加油！

人民网北京5月9日电 （记者郝孟佳）“祝同学们从容应考，金榜题名！”近日，中国矿业大学校长赵宏伟深情寄语高考生，并发出诚挚邀请。

赵宏伟介绍，中国矿业大学是教育部直属的全国重点大学，国家“双一流”建设高校。学校建校116年来，形成了以理工为主，以能源资源为特色，理工、文管、法经、教艺等多学科协调发展的多科性办学格局。学校秉承自强不息、艰苦奋斗、追求卓越的矿大精神，正朝着能源资源特色，世界一流大学的目标迈进。

“我们在矿大等你，金秋九月，让我们相约彭城。”赵宏伟说。

(责编：李昉、熊旭)

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