人民网北京5月9日电 盖房子用的水泥能用来发电，还能当成“电池”储能。今天，东南大学举行发布会，发布该校科研人员的最新科研成果“仿生自发电－储能混凝土”。这项成果将高能耗的水泥变为“绿色能量体”，实现了自发电与自储能的双重突破。

数据显示，当前，我国建筑全过程能耗占到全国能源消费总量的45%，碳排放量占全国排放总量超50%。针对建筑行业高能耗、传统光伏能源受天气制约、储能成本高等痛点，中国工程院院士、东南大学教授缪昌文带领的科研团队以水泥为载体，研发了N型、P型两种自发电水泥基超材料，性能远超传统材料。

“团队这两项创新成果的核心灵感源于对植物根茎的深度观察。”东南大学材料科学与工程学院教授周扬介绍，自然界中，植物维管组织的层状木质结构不仅强韧，还能为离子传输提供“高速通道”，并通过界面选择性调控离子通过。受此启发，团队运用双向冷冻冰模板法，复刻植物维管的微观形态，并向层间孔隙填充柔性材料，实现水泥基材料高强、高韧、高离子导电率的统一，让水泥兼具建筑材料与能源载体的双重属性。

缪昌文表示，在全球朝着碳达峰、碳中和目标迈进的当下，水泥混凝土材料正不断改写传统建材“结构承载-能源消耗”的单一属性，朝着绿色低碳、多功能、可持续的方向发展，构建“材料-能源-环境”协同发展的新范式。团队这项成果，不仅为“双碳”目标提供关键技术支撑，更预示着未来建筑将从“环境负担”转变为“生态伙伴”，为人类绿色智能生活开辟无限可能。（文/李依环、吴涵玉、实习生修初怡；视频来源：东南大学）

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