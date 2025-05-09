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2025世界数字教育大会将于5月14日至16日在武汉举办

2025年05月09日15:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月9日电 （记者李依环）记者从教育部今天召开的新闻发布会上获悉，经国务院批准，教育部、中国联合国教科文组织全国委员会、湖北省人民政府将于5月14日至16日在湖北武汉共同举办2025世界数字教育大会，主题为 “教育发展与变革：智能时代”。

新闻发布会现场。来源：教育部网站

新闻发布会现场。来源：教育部网站

教育部国际合作与交流司司长杨丹介绍，大会回应联合国全球教育变革倡议，迎接智慧教育新阶段、树立新标准、探索新路径，将充分发挥智能技术的变革性力量，创新教育内容、重塑教育模式、重构教育形态，携手推进智能时代的教育发展与变革。大会邀请有关国家教育部门负责人、国际组织负责人、国内外大中小学校校长和师生代表、数字技术企业代表以及专家学者等，围绕技术前沿、政策机制、应用推广、数字伦理等议题进行深入交流讨论。

杨丹介绍，大会主要由开幕式、全体会议、平行会议和闭幕式等4个环节组成。会前安排学校参访，同期举办全球教育数字化成果展，构建线上线下联动的沉浸式观展场景。

具体来说，5月14日下午举行开幕式，包括未来课堂、未来学校和未来教师展示，致辞、主旨演讲等环节。15日上午举行全体会议，包括嘉宾发言和数字教育高端对话等环节；下午举行10场平行会议，主题涵盖基础教育、职业教育、高等教育、终身学习、教师发展、数字教育评价、全球数字教育治理、数字教育安全与伦理、人工智能赋能STEM教育、国际人工智能与教育等多个领域，16日上午举行闭幕式。

杨丹表示，本次大会将发布五项教育数字化成果：一是发布《中国智慧教育白皮书》，启动“国家教育数字化战略行动2.0”；二是发布《关于构建国际数字教育标准体系框架的倡议》和《教育大模型 总体参考框架》联盟标准；三是发布全球数字教育发展指数2025；四是发布数字教育研究全球十大热点；五是发布《数字教育合作武汉倡议》。

记者了解到，大会期间，还将于5月14日至17日在武汉国际博览中心B6馆举行教育数字化成果展览情况。本次展览还将同步推出线上虚拟展厅，基于3D激光扫描与全景影像重建技术，构建高精度数字化孪生空间，集成全景漫游、智能导览、交互体验、数据看板等功能。线上展厅将于开展当日同步上线并长期运营。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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