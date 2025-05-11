截图来源：中国政府采购网

人民网北京5月11日电 （记者李依环）日前，重庆三峡学院发布“防火墙及DNS设备采购中标（成交）结果公告”，1台普联“TL-R473G”的设备中标价85万元。有网友提出，该款设备在网购平台售价不到300元，引发广泛关注。

今天，重庆三峡学院在官网回应称，经核查和取证，拟中标供应商响应的产品实际是普通的千兆有线路由器，与学校要求的网络防火墙技术标准严重不符，已终止采购。

截图来源：重庆三峡学院官网

重庆三峡学院表示，近日，学校“防火墙及DNS设备采购项目中标结果”引发网民质疑，学校高度重视，成立专项工作组开展核实。

因工作需要，学校需购买网络防火墙及DNS设备，在招标文书中明确提出了需满足的技术标准。2025年5月6日该采购项目完成竞争性谈判，拟中标供应商为丰都县洪正商贸有限公司。5月9日学校工作人员查询相关资料，发现拟中标的产品（普联TL-R473G）不符合学校要求的技术标准，并开展取证工作。

经核查和取证，拟中标供应商响应的产品实际是普通的千兆有线路由器，与学校要求的网络防火墙技术标准严重不符。学校立即向采购代理机构申请，按相关规定对本项目实施采购终止，重新开展采购活动。鉴于本项目出现影响采购公正的违法、违规行为，5月10日重庆市政府采购网已发布采购终止公告。

(责编：郝孟佳、熊旭)