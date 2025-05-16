原标题：湖南郴州： 15条“干货”措施支持大学生创业

在湖南省郴州市近日召开的“创业郴州 万事无忧”支持大学生创业新闻发布会上，《郴州市大力支持大学生创业若干政策》（以下简称《若干政策》）发布。围绕资金扶持、创业补贴、项目奖励、典型推介、创业服务等方面，《若干政策》提出15条“干货”措施。同日，“湘易办”郴州市大学生创业服务专区上线，可一键实现大学生创业服务直达、政策直享、手续直办。

今年，郴州市委、市政府计划启动“九个一”工作，即：出台一套创业支持政策、设立一个创业专项资金、建设一批创业孵化基地、聘请一批创业导师、优化一个创业教育课程体系、选树一批创业典型、建设一批创业驿站、推送一批创业项目、在“湘易办”郴州旗舰店开设一个创业服务专区，全力打造“创业郴州 万事无忧”的大学生创业品牌和年轻人友好城市。

根据此次出台的《若干政策》，郴州计划每年安排1000万元专项资金支持大学生创业，培育和认定一批大学生创业孵化器，围绕郴州“1221”现代化产业体系建设聘请一批大学生创业导师，为大学生创业提供项目诊断、资源对接及全期辅导。同时，《若干政策》还提出设立“大学生创业指导工作室”，重点扶持技术升级、产能扩建及产业链协同项目等。

此外，《若干政策》鼓励大学生发展特色种养业、手工业、农产品加工业、休闲农业、乡村旅游和农业社会化服务，支持大学生开展郴州旅游资源非遗数字化和文创开发，围绕郴州主导产业关键领域和核心技术攻关开展创新创业，支持落地郴州创业的大学生参加各类创新创业大赛，对落地郴州的创业赛事优秀项目给予奖补。（记者俞慧友 通讯员肖慧芳）

(责编：李昉、李依环)