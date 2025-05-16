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南开大学学生合唱团：用歌声传承中华文化

2025年05月16日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：用歌声传承中华文化

“美丽的南开我的家，我用一生去爱她……”5月5日的国家大剧院里，当台上熟悉的旋律响起，台下南开大学学生合唱团历届合唱团员的眼眸里泪光闪闪，他们不远万里从全球多地相聚在这里，只为庆祝在他们生命中留有重要位置的团队——南开大学学生合唱团的30岁生日。

“感谢合唱团让我在南开大学有一个家！”1995级校友黄萌在得知合唱团团庆的消息后，第一时间购买了回国的机票，经过十几个小时飞行的她来不及休息，就和五百余名合唱团团员展开了集训。

连续获全国大学生艺术展演声乐类一等奖，多次在世界合唱舞台上升起国旗，足迹遍布五大洲的20多个国家……南开大学学生合唱团自1995年成立以来，逐渐从一个学生兴趣社团成长为一支享誉世界的高水平艺术团，用一支支令人惊艳的作品传播中华文化。

在现场，当被学生称为“孟妈”的合唱团常任指挥孟超美的手轻轻挥动，合唱团经典曲目《沂蒙山歌》随之响起，望着台前的团员，她不由得感叹：“很难想象这是合唱团跨越30届的同学们第一次配合，大家跟随我的手一起呼吸、一起律动，这样的和声是最美的。”

能有这样默契的配合和凝聚力，合唱团中“传帮带”的优良传统以及团员认真自律的训练态度是强力“黏合剂”。在排练间隙，毕业生团员们一直在为大一学生指导动作，让他们体会合唱艺术的魅力。“合唱团的‘传帮带’传统，不仅是传曲目、文化和精神，还有学习跟生活。”2012级校友杨雪晴说，正是30年来一代代团员的努力和坚守，成就了今天硕果累累的合唱团。

每周有一整天9个小时的高强度训练，节假日还要利用大半的时间进行集训，平均一年要参加各类演出20余场，训练时间超500小时，这些对于团员们已成为“家常便饭”。孟超美说：“合唱团同学们从来没有喊过累，这就是南开精神给予我们的力量。”

30年来，有多位团员持续活跃在艺术领域，共有16位毕业生走上艺术道路，在中国东方歌舞团、浙江音乐学院等处任职。

今年“五一”假期，合唱团接连登上天津大礼堂、国家大剧院舞台，连续两天举办专场音乐会。音乐会上，合唱团呈现了多部在世界合唱比赛中获奖的民谣合唱作品：京剧与合唱完美融合的《盛世梨园情》、神鬼为之啼泣的《霸王别姬》、替父从军的巾帼传奇《花木兰》……这些作品凭借着新颖的艺术构思，将中国戏曲、武术、民乐等融合于合唱表演，打造出全新的合唱理念和表演形式。

用歌声传承中华文化，用表演展现文化自信，是合唱团一直以来的使命。作为中华传统文化的传播使者，合唱团曾多次受教育部和国家汉办委派，赴美国、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、柬埔寨等地参加汉语年和孔子学院的艺术公演，将歌声传唱到五大洲的20多个国家，在世界舞台上展现了中国青年的精神风貌。

（记者 王艺钊）

(责编：李昉、李依环)

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