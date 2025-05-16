原标题：科学家发现恐龙向鸟类演化关键证据

始祖鸟是最有名的化石物种之一，也是已知的最古老鸟类之一。但在其发现后的160多年间，受限于保存情况和技术条件，始祖鸟的许多秘密一直未被揭开。近日，中美研究团队联合报道了最新问世的第14件始祖鸟标本——芝加哥始祖鸟。该标本保存极为完整和精美，研究团队得以运用高精度CT扫描重建等手段，揭示始祖鸟的骨骼、软组织及羽毛等此前未知的细节，为恐龙到鸟类演化关键期的头骨演化和飞行适应等提供了关键证据。相关研究成果日前发表在国际学术期刊《自然》上。

芝加哥始祖鸟由美国菲尔德自然历史博物馆收藏于2022年，是目前发现体型最小的始祖鸟标本，只有近鸽子大小。这件标本的大部分骨骼保存较为立体，同时保存有罕见的软组织（如皮肤、趾垫）和羽毛等重要信息。基于此，研究团队在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员胡晗的带领下，成功对其进行高精度CT扫描和三维重建。结果显示，该标本几乎完整保存了整个头骨，尤其罕见地保存了完整的腭区结构。这一结构表明，始祖鸟的头骨形态介于伤齿龙类和其他白垩纪鸟类之间，代表着从非鸟恐龙缺乏灵活性的头骨向更轻便灵活的鸟类型头骨过渡的关键阶段。此次重建的结果不仅为理解始祖鸟自身特征提供了重要线索，也为今后开展化石鸟类头骨的三维功能形态分析奠定了基础。

除了骨骼信息外，研究还发现多处清晰的软组织痕迹，尤其是足部保存的趾垫形态与现生地栖鸟类相似——在研究人员看来，这可能代表始祖鸟具备良好的地面行走能力，其生活方式较以往的认知更为多样。同时，该标本是首件发现三级飞羽的始祖鸟标本，附着在肱骨和尺骨上的羽毛位于翅膀和身体之间，可能在飞行过程中协助维持连续的空气动力学平面，从而提高飞行效率。研究人员认为，这一结构在非鸟恐龙中从未出现，显示这些羽毛可能是为了适应主动飞行而演化出的创新特征。（记者齐芳）

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