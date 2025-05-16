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六年来中国传媒大学六千余名师生奔赴内蒙古

草原上跃动青春活力（报效祖国 建功西部）

本报记者  闫伊乔
2025年05月16日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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中国传媒大学学生李童为孩子们上音乐课。
受访者供图

春天里，内蒙古大地生机勃勃。大兴安岭脚下，兴安盟科尔沁右翼前旗（以下简称“科右前旗”）迎来新一批中国传媒大学的支教老师。

2019年起，中国传媒大学定点帮扶科右前旗。6年来，6000余名师生从首都到北疆，通过专业培训、学生支教、文旅宣传等工作，同当地群众一起绘出草原新画卷。

融入当地  发挥所长

照片里，一家人身着蒙古族传统服饰，笑意盈盈地紧靠在一起。

中国传媒大学职工安明泰的书桌上，摆着一张4年前拍摄的照片。那是他在科右前旗察尔森嘎查担任驻村第一书记时，为村里的建档立卡户李班布拉拍摄的全家福。

“这相机重不重？”“教教我们怎么用？”驻村后，安明泰挨家挨户走访，村里的老人和孩子对他手里的拍摄设备十分好奇。学习摄影的安明泰，为全村37户建档立卡户留下了影像纪念。

看着墙上的照片，8岁的李博然喜笑颜开：“叔叔，这张照片像画一样好看！”一张张全家福，为村里的留守老人和孩子们定格了美好瞬间。这也成为安明泰心里一段难忘的记忆。

拍摄美食纪录片宣传当地，带领学生观看红色电影，利用专项资金为科右前旗融媒体中心量身设计文化走廊、升级视频剪辑室……安明泰融入当地、发挥所长，和其他干部一起为当地发展贡献力量。

挖掘资源  打造品牌

“要把榆树保护好、利用好。”2020年夏天，时任中国传媒大学文化产业管理学院副院长的刘京晶来到科右前旗，担任旗政府党组副书记。海力森嘎查的古榆树林，引起了她的注意。

测量、标记、造影、定位……一番日晒雨淋后，刘京晶带领学校支教团队绘制了海力森嘎查的古榆地图。这片百年榆树林，让海力森嘎查走进了更多人的视线。

为带动村里发展文旅产业，刘京晶敲遍村里54户村民的门。村里的妇女受到启发，开始制作各种榆钱美食、推出特色榆树宴，吸引远近游客。

打造网红草原书房“星空坊”，策划系列直播带货活动，推动科右前旗农副产品销售额过千万元……在刘京晶的努力下，科右前旗的名声越来越大。

挂职结束后，刘京晶继续帮扶着当地文旅工作，助力后续运营和品牌打造。在她看来，乡村全面振兴不只是经济的发展，更是文化与生活的融合。“我们的希望是生态有颜值，田园有产业，村庄有文化。”刘京晶说。

教学相长  全面育人

“二胡渐强，声音放出来！”放学后，科右前旗第二小学的教学楼里传出悠扬的乐曲声。作为民乐团的指导老师，中国传媒大学音乐学专业学生李童正带领学生们排练乐曲《金蛇狂舞》。

去年，中国传媒大学第十九届研究生支教团派出6名成员前往科右前旗支教，李童是其中之一。“支教老师的到来，让孩子们有了更广阔的视野，培养了更多的爱好。”科右前旗第二小学副校长张欣欣说。

在国家语言文字推广基地（中国传媒大学）兴安盟站，播音主持艺术学院的学生与支教团成员一起开展普通话培训，帮助科右前旗中小学教育工作者掌握更多语言知识。“通过与师生们相互交流、共同学习，我们在支教这堂‘大思政课’中收获了成长。”支教团成员谢卓奇说。

中国传媒大学党委书记廖祥忠介绍，6年来学校累计投入、引入帮扶资金3500余万元，为科右前旗培训乡村振兴各类人才（含乡村基层干部）9000余人，并通过购买、帮助销售脱贫地区农产品，为当地带来3300余万元收入；接下来，学校将依托科右前旗劳动教学教育实践基地，打造劳动教育育人体系示范样板。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 06 版）

(责编：李依环、李昉)

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