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“‘美丽园丁’法制教师能力提升项目”北京跟岗研修活动举行

2025年05月15日16:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月15日电 近日，“美丽园丁’法制教师能力提升项目”北京跟岗研修活动举行。本次活动由北京师范大学教育培训中心组织，来自京外地区的11名中小学法制教育骨干教师，亲身探访了中国法院博物馆、北京师范大学等，学习法治教育理念与相关实践经验。

活动现场。图片来源：北京师范大学

活动现场。图片来源：北京师范大学

在北京师范大学亚太实验学校，教师们观摩了"模拟法庭"等创新课堂。北京师范大学法学院副院长袁治杰以“法治教育的认知梯度”为切入点，剖析“模拟法庭”中的“证据链构建”“法律解释权”等教学难点，指出法治教育需突破“知识灌输”窠臼，通过“问题链设计”引导学生建立法律思维框架，指明了法治思维培育的深层逻辑。

活动期间，教师们还参访了最高人民法院，以及北京市丰台区人民检察院、东城区人民检察院等单位，学习未成年人司法保护及校园普法先进经验，与业内专家共同探讨构建"家庭-学校-社会-司法"四位一体的未成年人保护网络。（李依环、实习生曹子味）

(责编：李依环、熊旭)

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