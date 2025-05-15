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北京化工大学今年新增卓越工程师学院 拟招210人

2025年05月15日16:24 | 来源：人民网-教育频道
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北京化工大学举办2025年校园开放日暨高招咨询会。校方供图

北京化工大学举办2025年校园开放日暨高招咨询会。校方供图

人民网北京5月15日电 近日，北京化工大学举办2025年校园开放日暨高招咨询会。来自京内30余所院校共同参与活动，吸引了2000余名考生和家长前来咨询参观。

据悉，今年，北京化工大学新增卓越工程师学院，在6个工科领域，充分利用校企合作、国际交流的平台，实施小班化、导师制、本硕贯通培养，总招生计划为210人。此外，该校新增本科招生专业——新能源材料与器件，面向国家“双碳”战略需求，致力于培养具备材料设计、器件开发、系统集成能力的复合型人才。

此外，该校今年设有5个双学士学位复合型人才培养项目招生专业，分别是化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)、材料科学与工程（材料、大数据双学士学位）、生物工程(生工、大数据双学士学位)、化学(化学、生工双学士学位)，以及2025年新增的环境工程（环工、大数据双学士学位），旨在培养高质量的复合型创新人才，学生达到毕业要求后同时授予两个学士学位，可获得更多元的发展机会。

高招咨询会现场，北化工各学院负责人、专业教授、学生及校友代表与考生家庭深入交流，全面介绍学校综合实力、学科专业特色、人才培养体系及招生政策。据悉，校园开放日期间，考生及家长可实地参观教学楼、图书馆、体育馆、大学生活动中心、工程训练中心等教学科研设施，观摩学生社团展示等校园文化活动，亲身体验多元校园生活。（李依环、王媛、实习生曹子味）

(责编：李昉、熊旭)

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