人民网北京5月15日电 （记者李依环）日前，北京航空航天大学与巴西里约热内卢联邦大学共建孔子学院暨北航巴西创新研究院启动仪式在北航举行。会上，北航巴西创新研究院和北航巴西中心正式揭牌成立。

根据合作协议，北航与巴西里约热内卢联邦大学在巴西共建孔子学院，发挥北航航空航天学科优势，推进“中文+航空航天”建设，联合开展汉语教学、文化交流、科研合作及人才培养。此外，依托孔子学院，北航在巴西建立北航巴西创新研究院，在北航杭州国际校园建设北航巴西中心，通过加强互访与交流，双方将共同推动教育、科技、文化等领域的创新发展。

仪式现场。北航供图

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，北航与巴西合作伙伴共建孔子学院、巴西创新研究院和北航巴西中心，不仅是北航与里约热内卢联邦大学两校发展历程中的一个重要里程碑，更是中巴两国在教育、科技、文化等领域深化合作、共谋发展的又一标志性事件。希望通过与巴西相关高校和科研机构的全方位合作，与全球合作伙伴携手共进，为全球可持续发展和人类面临的共同挑战贡献智慧和力量。

巴西教育部副部长马塞洛·布雷加尼奥利表示，北航-里约热内卢联邦大学孔子学院、北航巴西创新研究院和北航巴西中心宛如三座桥梁，将跨越山海，为巴西青年搭建起学习中文、触摸中华文化深厚底蕴的通途，助力他们在语言与文化的交融中拓展认知疆界。期待北航与其他巴西高校开展更多合作，撬动金砖国家教育科技合作的潜能，共同绘制金砖国家教育科技深度融合、协同发展的“实景图”，为人类社会可持续发展倾注源源不断的智慧动能。

记者了解到，北航-里约热内卢联邦大学孔子学院、北航巴西创新研究院与北航巴西中心的三位一体布局，标志着北航对巴西的教育科技合作进入全要素协同创新阶段。孔子学院作为航空航天特色文化品牌，以“中文+航天”开辟文明互鉴新航道。北航巴西创新研究院作为北航首个海外研究中心，以“前沿探索-产业赋能”双轨机制破解可持续发展难题。北航巴西中心作为中巴人才培养、科学研究和文化交流合作战略枢纽，将积极引进巴西优质智力资源。

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