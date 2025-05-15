人民网北京5月15日电 “巴中合作建设的科技小院极大促进了巴西家庭农业发展。”近日，巴西农村发展与家庭农业部部长保罗·特谢拉一行访问中国农业大学，就深化中巴农业、教育、科技合作等事宜展开交流。

巴西农村发展与家庭农业部部长保罗·特谢拉一行访问中国农业大学。中国农业大学供图

期间，保罗·特谢拉接受人民网记者专访时谈到，农业是巴西经济发展的支柱产业，巴中在农业领域合作基础深厚、情谊绵长，合作关系正愈发紧密。

记者了解到，2024年，中国农业大学联合多家中国企业与巴西政府、高校、科研机构等在巴西共建2家中巴家庭农业机械化科技小院，同时依托科技小院、联合实验室、联合研发与技术推广中心、农机企业、示范农场等，打造促进巴西家庭农业发展的多主体创新平台。

特谢拉表示，目前，巴中农业领域的交流合作主要依托高校展开。希望双方以此次交流为契机，进一步深化在农业机械化、农艺与种业、中巴科技小院建设、中巴人才培养等方面的合作，帮助巴西提升农业机械化、智能化水平，推动科技成果转化应用，探索解决饥饿和贫困问题的有效新路径，切实为两国人民带来福祉，推进两国农业合作不断迈上新台阶。

特谢拉告诉记者，科技小院不仅有效提升农业产量，还帮助农民实现增收，“更重要的是，它为巴西农民带来了新的希望”。

“现在许多巴西家庭农户正用着中国提供的各种农机产品，并且希望向中国学习如何提升农业生产数字化水平，我想这是最大的变化。”特谢拉表示，巴中合作不仅惠及本国农业发展，还对拉美国家具有重要借鉴意义。面向未来，希望双方进一步加强合作，携手开启巴中关系下一个“黄金50年”。（李依环、实习生修初怡）

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