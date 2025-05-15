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“建设教育强国”系列访谈——

李春明：让职业院校成为人才“蓄水池”和产业“助推器”

记者林露
2025年05月15日08:59 | 来源：人民网-教育频道
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2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

“通过产教深度融合、评价体系革新、办学能力提升等系统性工程，职业院校将成为支撑中国式现代化的人才‘蓄水池’和产业升级的‘助推器’。”在第63届高等教育博览会 建设教育强国·高等教育改革发展论坛即将举办之际，长春汽车职业技术大学党委书记、校长李春明在接受人民网记者采访时表示。

李春明认为，职业院校的改革需以动态适配、前瞻引领为目标，既要紧跟产业变革趋势，也要主动塑造未来技能需求。

推进职业院校改革 实现与经济社会发展深度适配

《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》提出，完善人才培养与经济社会发展需要适配机制。李春明表示，这对职业院校深化人才培养体制改革提出了更高要求。结合当前产业发展趋势和政策导向，他建议从六个方面推进职业院校改革：

一是构建产教融合新生态，强化校企协同育人。职业院校需通过市域产教联合体和行业产教融合共同体的建立，实现专业链与产业链、创新链精准对接。二是动态调整学科专业，增强人才培养前瞻性。职业院校需依托区域经济人才供需对接大数据平台，定期分析产业需求变化。三是深化评价体系改革。突出实践能力导向，引入企业参与考核，建立以技能水平和岗位贡献为核心的专业评价标准。四是提升关键办学能力，打造特色化发展路径。五是推动职普融通，拓宽学生发展通道。六是用好职教政策，营造多方协同发展环境。

探索高质量发展 努力培养造就更多大国工匠

党的二十大报告对加快建设教育强国、科技强国、人才强国做出全面战略部署，要求“加快建设国家战略人才力量”，努力培养造就更多“大国工匠、高技能人才”。李春明介绍，为了培养更多高技能人才，长春汽车职业技术大学主要从六个方面深入探索：

一是创新办学体制，政企共建共管构建发展新格局。长春市政府与中国一汽构建“双元主体”办学体制，形成“有组织教学、有组织科研、有组织服务”的汽车产教融合生态系统。二是重构培养体系，打造“红旗工匠”自主人才培养新范式。三是锻造师资队伍，校企一体打造工匠之师新高地。四是创建融合学院，教、培、产、科一体培育发展新动能。与中国一汽共建智能制造产业学院、智慧汽车产业学院等六大产业学院。五是创新基地模式，校厂耦合打造实践育人新平台。与龙头企业共建140余个实训基地。六是塑造国际品牌，教随产出开创国际发展新路径。

“面向汽车产业发展新生态，学校将持续深化教育教学改革，向着行业性、开放式、创新型一流职业技术大学的建设目标奋进，为东北老工业基地振兴贡献职教力量。”李春明表示，作为东北首个公办职业本科高校，长春汽车职业技术大学肩负“服务汽车产业升级，助推东北振兴”使命，坚持职业教育类型定位，不断探索实践，走好职业本科高质量发展之路。

(责编：孙竞、刘凡)

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