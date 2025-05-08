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2025年“学习新思想，做好接班人”主题活动启动

2025年05月08日10:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月8日电 （记者李昉）近日，教育部、人民日报社与全国少工委联合发布通知，宣布将在全国中小学校开展2025年“学习新思想，做好接班人”主题活动，教育引导广大中小学生立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

本次主题活动将开设五个专栏，包括“新时代，强国梦”专栏、“习爷爷的时政活动”专栏、“跟着习爷爷看中国”专栏、“跟着习爷爷学用典”专栏、“跟着习爷爷学党史”专栏。活动的短视频、海报、文章等将通过人民日报少年客户端、人民日报少年网（www.rmrbsn.cn）、“人民网+”客户端等人民日报社新媒体平台，以及中小学智慧教育平台（www.zxx.edu.cn）等进行播发，并在人民日报少年客户端开设“学习新思想，做好接班人”活动专栏。

通知要求，各地各校要将主题活动纳入日常教育教学和校园文化，通过国旗下讲话、主题班队会、少先队活动课、专题演讲、校园广播等多种形式，深入开展学习活动，将思政教育贯穿学校教育全过程。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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