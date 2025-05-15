赵晓曦

今年毕业季起，云南全省92所高校将推行“大学生体质健康优良证书”制度，每年体质健康测试在80分以上的学生，毕业时可领到“大学生体质健康优良证书”，网友生动地称其为“身体倍儿棒”证书。

近年来，“脆皮大学生”等戏谑称呼引发人们对大学生体质问题的关注。去年7月，云南省个别院校就试点发放“身体倍儿棒”证书，此次推行到全省高校，彰显了“健康第一”的教育理念，也说明健康的体魄日益成为衡量人才的重要标准。

如何实现“身体倍儿棒”？高校纷纷推出各项举措。云南大学出台“最严体育校规”，毕业证与体测成绩挂钩。南京邮电大学综合每日早操成绩、体育课成绩、体质测试成绩，为达到优秀的学生发放“健康奖学金”；南方科技大学连续5年举办减重比赛……这些做法，既有助于增强学生体质，也提升了他们自我管理的能力，锻炼意志力。

提升大学生身体素质，要在校园里形成良好的运动氛围。不少高校以体育课为抓手，依托地域条件、学校特点创新课程内容和形式，以体验式、互动式课程提升学生兴趣。安徽农业大学的舞龙课每学年有近300人抢课，长期参训人数达百人；南京农业大学为体重超标的学生开设减脂课，课程结束后仍继续为学生提供健康管理指导；北京大学开设数字体育课，学生借助智能设备，足不出户就可体验滑雪、划船、登山等运动……

让参与体育锻炼在校园里蔚然成风，还要因地制宜地拓展、完善体育场地设施。有的学校在教学楼、图书馆、宿舍周边增设自重训练架、太极推手桩等设备，将微型健身区延伸到学生的日常生活动线中；有的盘活校园闲置资源，将校舍屋顶改造为多功能运动空间，加装安全围栏与遮阳棚，让学生不论晴雨天气，都有运动去处。如今，不少学校的操场上立起了太阳能路灯，方便学生夜跑。和煦晚风里，大学生们在灯光球场上挥洒汗水，洋溢着青春的活力。

当体育运动在大学生中成为风尚，“强体魄、健身心”自然水到渠成。政策引导和“内生动力”相互作用，久久为功，“身体倍儿棒”有朝一日将成为大学生标配。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 17 版）

(责编：李昉、熊旭)