教育部发布两项指南

本报北京5月14日电 （记者丁雅诵）近日，教育部基础教育教学指导委员会发布《中小学人工智能通识教育指南（2025年版）》和《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》。此次发布两项指南是科学规范推进人工智能全学段教育，进一步落实培养具有人工智能素养的创新人才的重要举措。

《中小学人工智能通识教育指南（2025年版）》旨在构建一套科学完备的人工智能通识教育体系，该体系以素养培育为核心，通过螺旋式课程设计实现从认知启蒙到创新实践的素养发展：小学阶段注重兴趣培养与基础认知，初中阶段强化技术原理与基础应用，高中阶段注重系统思维与创新实践。通过“课程重构、资源融通、评价创新、师资赋能”的联动机制，推动人工智能教育从局部试点转向全域覆盖。

《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》紧密围绕生成式人工智能在中小学教育中的应用场景，明确各学段使用规范，确保技术安全、合理、有效地辅助教学、促进学生个性化学习、推动教育管理智能化，同时严守数据安全、伦理道德底线。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 06 版）

(责编：李昉、熊旭)