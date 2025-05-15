本报西宁5月14日电 （记者王梅、谷业凯）14日，2025世界大学生超级计算机竞赛（ASC25）总决赛赛果在青海西宁揭晓，上海交通大学和北京大学代表队分获冠亚军。

本届大赛共吸引全球300余支高校队伍报名参加。通过预赛选拔的25支队伍晋级在青海大学举行的总决赛。决赛要求参赛队伍在4000瓦功耗约束下设计安装小型超算集群，探索国际通行基准测试运行优化、DeepSeek推理优化、宇宙中微子探测模拟等前沿科学与工程应用，并参加答辩。25支参赛队伍在系统设计、功耗控制、应用优化、协作创新、答辩呈现等环节展开角逐。

世界大学生超级计算机竞赛是由中国发起组织的超算竞赛，也是全球规模最大的超算竞赛之一，迄今已举办12届，吸引全球上万名大学生参赛。大赛旨在推动各国及地区间超算青年人才交流和培养，提升超算应用水平和研发能力，发挥超算的科技驱动力，促进科技与产业创新。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 06 版）

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