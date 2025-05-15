熊 建

为了一切的人，为了人的一切

不久前，在世界读书日到来之际，我去了趟内蒙古自治区巴彦淖尔市，在临河区第九小学见到令人耳目一新的阅读场景。

图书阅览室里没有摆放方正的桌椅，而是特别设计的回环式阅读区，同学们可以舒适地坐在书海中，随意取阅。这里不怕丢书，不怕书被翻坏，完全相信孩子们的自我管理能力。

出了阅览室，教学楼每一层都有一个读书间，每个班都有一个读书角，每个教室墙上都有同学们的读后感……这所学校给人的感受是，为了方便同学们读书、培养阅读习惯，已经“见缝插针”“无所不用其极”了。效果是显而易见的。与五年级交流时，有同学竟能问出“《三国演义》哪个版本更好”“正史和野史分别有什么价值”这样的高阶问题。

书香校园建设成效显著，得益于该校践行多年的新教育理念。校方介绍，新教育提出的“过一种幸福完整的教育生活”，指导该校从学生的需求出发更新教育理念，为了学生个性发展的需要创新教育方法，呈现出同学们“在快乐中学习，在学习中收获快乐”的最佳状态。

当我们把目光从黄河“几字弯”的顶端挪开，顺着新教育的实践版图，投向江苏苏州教育界，会发现诸多类似的学习场景。当初新教育理念刚在这里铺开时，不少人心里犯嘀咕：不搞题海战术，整天琢磨个性发展，考试成绩能好看？可无论是苏州新教育学校、亭林小学，还是巴彦淖尔临河区第九小学，都是当地教育水平位居前列、学生成绩高扬的代表性中小学。

这事儿听着难以置信，却暗合了老祖宗的智慧——明代大儒王阳明早说过：“大抵童子之情，乐嬉游而惮拘检，如草木之始萌芽，舒畅之则条达，摧挠之则衰痿。”让孩子们顺着性子学，少加约束，反倒能成事。

在苏州新教育学校“苏新窝窝”心理咨询室，一个个大本子里，每个学生都有自己的心理测评。从中可以随时把握学生们的情绪、感情波动，及时发现焦虑、烦躁问题，以求适时处理。这是在新的形势下，维护学生心理健康的有效举措。

说到底，新教育并没有提出什么高深秘诀，更没有颠覆过去行之有效的教育理念。孔子弟子三千，成就各异，不外乎“因材施教”四字。新教育的践行者不过是把这朴素的道理，放在当下重新焐热。这正是教育家朱永新常说的：“把教育常识变成社会共识，正是新教育人要努力做的事。”就像阳澄湖养蟹人说的：“你越急着给蟹苗喂激素，它越给你长水膘；顺着潮汛自然长，膏黄才厚实。”如今遍布全国各地的新教育试点校拿出的成绩单，既不比刷题机器晦暗，在学生全面发展方面还更加亮眼。不说别的，新教育体系下成长的学生，眼中光彩之熠熠，就值得教育者深思。

站在江苏同里古镇的石桥上，看游船划过千年流水。岸边茶馆里，来此游学的学生正给外国游客讲述江南史话。忽然觉得，教育本该如此：不是把活水抽进水泥池子，而是开渠引水，让每朵浪花都能找到入海的路径。20多年的新教育探索，或许就在证明这个简单的道理——当教育回归本心时，分数与成长、传统与现代、应试与素质这些看似对立的事物，终会像昆曲的水磨腔，在时光里融成一脉清音，音符中分明飘来新教育的核心理念：“为了一切的人，为了人的一切。”

暮春时节，春暖花开，师生们到沂水中沐浴，再到舞雩台上吹风，伴着和煦的春风唱歌，兴尽而归。孔子说，这个想法真好啊。

育人之道，尽在其中。

(责编：李昉、熊旭)