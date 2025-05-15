原标题：课间时分跳畲舞

初夏时节，草木葳蕤，江西省鹰潭市贵溪樟坪民族学校校园内，阳光透过树叶洒下斑驳光影，处处洋溢着活力。上午9点40分，随着学校课间操铃声响起，操场上，30多名学生在教师聂易红的指导下，伴着清脆的竹竿敲击声，分组跳起了独具特色的畲族竹竿舞。

畲族竹竿舞也称“打竹舞”，是以竹竿为道具、以节奏为核心的集体舞蹈。表演时，多人分列两侧，手持竹竿按特定韵律开合敲击。舞者随竹竿的起伏跳跃穿梭，动作刚柔并济，既有铿锵的踏地声，又有灵动的腾跃姿态，兼体育的健身之效与舞蹈的韵律之美。

“听到‘开’的瞬间，右脚要快速点进竹竿缝隙，并立刻收回。反复练习后，按照节奏，左右脚交替进出，像轻盈的鹿跳过溪流……”聂易红耐心指导，学生们专注学习，每一个动作都力求精准。随着节拍愈发紧凑，舞步愈发整齐，操场上的气氛也愈发热烈。

畲韵悠长击竹韵。近年来，樟坪民族学校把民族文化传承与保护纳入教学大纲，创新形式，推进民族体育进校园，将竹竿舞、高脚、板鞋、蹴球等民族体育项目与大课间、体育课相结合，融入日常教学中，既锻炼了学生体质，又弘扬了民族文化。“这些特色体育项目不仅打破了传统体育教学的刻板印象，还让学生在欢乐与汗水里，真正爱上了锻炼。”樟坪民族学校校长许智宏说，学生多次受邀走出大山，参加市、县、乡组织的“三月三”“村晚”等活动，赴城区学校开展民族团结交流，展示了畲乡孩子们的风采。

一场竹竿舞，通常需16至20人，分列两组，一组持竹竿击地开合，一组随节奏进退跳跃，动作讲究踩点、腾挪、错步，包含开合阵、交叉阵、连环阵等几种经典阵形。聂易红说：“我们把每个动作进行分解，让孩子们反复练习，直至熟练掌握。大家参与的积极性都很高。”

“畲族文化传承激发了孩子们极大的兴趣。”樟坪畲族乡党委书记雷燕琴说，将持续推进民族体育进校园行动，让更多孩子在学习中感受民族体育的魅力。

（记者 胡晓军 李玉兰 王 洋 通讯员 严米金）

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