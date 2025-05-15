原标题：从“实验室”直通“生产线”

近日，在江苏泰兴福昌环保科技有限公司的生产车间内，一条年处理能力达3万吨的PTA残渣资源化生产线正在全速运转。曾经被视为“烫手山芋”的工业废料，在这里通过酸催化PTA残渣提纯制备增塑剂专利技术，转化为高附加值的增塑剂产品，累计创造产值超8亿元，真正实现了变废为宝。这项由江苏理工学院与企业联合研发的科技成果，正是学校创新构建“科研—专利—产业”三同步体系的生动写照。

面对高校科研成果“锁在柜子里”的普遍难题，如何才能实现专利从“纸面成果”向“产业黄金”转化？江苏理工学院党委书记崔景贵表示：“学校结合国家发展战略，立足区域特色，首创‘科研项目同步研究—专利成果同步转化—孵化基地同步建设’三同步的科研成果孵化与专利技术产业化新模式，以企业关键技术需求定项目、以高层次项目打造专利组合，以高价值专利孵化产业基地，实现专利技术产业化，赋能地方高质量发展。”

该校教授秦恒飞团队参与研发的生物质气化—活化联产炭基功能材料技术，成功破解了困扰行业多年的技术瓶颈，为农林废弃物高质化利用开辟新路径。“项目组根据不同农林废弃生物质的资源禀赋及特点，研发多元化的循环利用技术，破解了可燃气中焦油含量高、气化产品单一、气化副产物黑水废液处理难等关键技术难题。”秦恒飞介绍。目前，该技术已在国内外建成10多条生产线，近3年产生直接经济效益近10亿元。

该校教授康绍鹏团队创新研发的“航空航天运载装备”为大型精密运输装备模块化创新设计及产业化开辟了新路径。康绍鹏介绍：“我们根据运输过程中运载装备的颠簸特性及稳定性，研发了复杂环境及工况下大型精密运载装备可调式扩展翻转系统及安全行驶技术，综合解决了颠簸、变速、大风工况下大型精密设备安全高速运输的难题。”目前，该技术为国内外重点项目提供20余种自主研发新产品，近10年产生直接经济效益近50亿元。

近年来，江苏理工学院通过深化与地方政府、行业龙头企业及知名高校院所合作，创新共建模式，打造了产业学院、研究生工作站等一批高质量产学研平台，实现资源高效整合与优势协同发展。设立国家级技术转移中心示范机构、国家大学科技园分园、省职业技术教育科学研究中心等多个科研平台和科技创新平台，为区域产业升级提供了强有力的科技支撑。

江苏理工学院党委副书记、校长戴国洪说：“学校将持续深化教育科技人才三位一体发展战略，加速构建‘基础研究—技术开发—产业孵化’的全链条创新体系，推动更多科研成果从‘实验室’直通‘生产线’，为地方高质量发展和国家创新驱动发展战略提供有力支持。”

（记者 苏 雁 通讯员 许 琳 王济伟）

(责编：李昉、熊旭)