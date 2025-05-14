人民网北京5月14日电 日前，2025年教科版科学教材全国培训会在广西南宁举行，来自全国各地的培训专家、科学教研员、骨干教师代表等参会。

中国教育科学研究院院长李永智指出，科学教育是一项系统工程，需要政府、学校、社会协同发力。教育科研人员和广大科学教师、教研员是一个专业共同体，要群策群力、协同创新，积极探索在中小学做好科学教育“加法”的科学路径。他认为，一要将科学思维、科学素养融入相关课程和活动中，培养学生的综合能力，激发学习兴趣和创新思维；二要紧盯前沿技术发展，强化数字赋能，构筑人工智能时代科学教育新形态；三要坚持问题导向，积极破解科学教育存在的痛点堵点问题；四要在重视科学教育的同时，也重视人文和艺术教育。让科学与艺术双轮驱动成为推动教育发展、培育全面人才的重要路径。

教科版科学教材主编、中国科学院院士周忠和结合小学科学教材从《自然》到《科学》的发展变化以及广东、浙江两省的实践案例，介绍了博物学对科学教育的启示。教科版科学教材主编、南京大学张红霞教授就教学中如何体现科学思维与教师们分享课堂提问策略。

培训会共设置主旨报告、专题报告、教材解读、课例展示、课例点评、对话主编七大模块，来自江苏、吉林、甘肃和广西的四位教师通过说课与展示录播课相结合的形式呈现了四节精彩课例。（孙竞、实习生修初怡）

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