人民网北京5月14日电 （记者郝孟佳）13日，北京市朝阳区大中小学“接力培养 接续成长”交流活动在北京市日坛中学举办。

北京市朝阳区委教育工委副书记陈先豹指出，朝阳区高度重视大中小学思政教育一体化建设工作。此次“接力培养 接续成长”活动通过优秀学子与其教师共同回顾成长历程，将“立德树人”的理念转化为可触摸的育人图谱，进而引导学生不仅在学业上善思精进，更在品格上厚德流光，早日成为党和国家需要的栋梁之才。

本次活动邀请日坛中学的优秀毕业生陈乐然和魏祥宸，分享成长经历。陈乐然是日坛中学2023届毕业生，现就读于中国音乐学院。魏祥宸是日坛中学2024届毕业生，现就读于香港理工大学。他们分别以“在多元的世界里自由探索”“于成长断点间，寻发展延续路”为主题，分享了个人在成长轨迹上的蜕变与感悟。

在主题沙龙环节，两位毕业生和在不同学段教导过他们的老师们围绕不同成长阶段展开对话，老师们通过陈乐然和魏祥宸的成长故事，解读他们在各成长阶段的心理需求、能力发展及个性表现，探讨教师如何基于个体差异实施分层引导与个性化培养策略。

北京市委教育工作委员会宣教处处长于海在总结讲话中指出，本次活动不仅呈现了“培养什么人、怎样培养人”的教育答卷，更探索出“大思政”格局下跨学段衔接的新路径，期待同学们以学长为镜，在学业攀登与品格塑造中实现双向成长。希望朝阳区持续探索各学段接续育人的新策略，为落实立德树人根本任务，探索出更多朝阳路径。

据悉，朝阳区以此次“接力培养 接续成长”活动为契机，持续深耕大中小学思政教育一体化建设，聚焦拔尖创新人才培养，构建大中小联动互通、家校社协同育人体系，为“宜学朝阳”建设注入思政动能，持续输出可复制的一体化育人的朝阳经验。

(责编：李昉、熊旭)