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北京市小学“综合育人·实践育人”专题研讨会在白家庄小学举办

2025年05月12日09:58 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月12日电 日前，“北京市小学‘综合育人·实践育人’区校创新探索”专题交流会暨朝阳区小学“宜学课堂”关键问题解决系列研讨活动（第十五场）在北京市朝阳区白家庄小学举行。

在课堂展示与观察研讨环节，授课教师展示了语文、数学、英语、道德与法治等7个学科的25节研究课，集中展现了基于学科立场的跨学科学习在课堂教学中的生动实践，体现学生从“宜学”到“宜用、宜创”的思维跃升。

在主题发言环节，北京市朝阳区教育科学研究院小学教研部主任钱守旺、北京市朝阳区白家庄小学教育集团校长安海霞、北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校校长郑丹娜分别围绕“‘宜学课堂’ 研究引领下的朝阳教研实践”“基于学科立场 探索实践育人新范式”“涵育理念下跨学科实践一体化育人的实践研究”等内容进行了经验分享。

围绕“综合育人、实践育人的创新路径”主题，与会专家和教师结合学科研究课和《朝阳区小学“宜学课堂”评价量表》在本学科的应用情况等开展深度对话与交流。

据悉，本次活动由北京教育科学研究院基础教育教学研究中心主办，北京市朝阳区教育委员会、北京市朝阳区教育科学研究院和白家庄小学共同承办。（孙竞、实习生郑爽）

(责编：李昉、熊旭)

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