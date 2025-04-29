打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

丁俊：AI智慧体育系统助力学生健康成长

2025年04月29日13:58 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网天津4月29日电 近日，第85届中国教育装备展示会在天津举办。会上，安徽省合肥市经济技术开发区教育发展中心教学教研室体育与健康学科教研员丁俊接受人民网专访。

丁俊介绍，为解决传统体育教学中“难采集、难评价、难干预”的痛点，部分学校推行了“AI智慧体育系统”，通过系统自动识别学生动作，实时采集运动数据，并提供即时语音反馈，让学生在“练”中“测”和“评”。这不仅减轻了教师的事务性负担，也实现了因材施教和精准干预，进一步帮助学生科学锻炼、健康成长。

丁俊认为，提升教师数字化教学能力是推动智慧教育发展的关键。“我们组织了系统性、分层分类的教师培训，让老师们真正掌握如何把技术转化为教学力；鼓励教师在真实课堂中大胆尝试，通过校本研修、课例打磨、教研共同体等方式不断反思和优化。”她说。

“我们通过人机协同、机制护航，希望真正把智慧教育落到实处，让技术成为提升教育质量的有效工具。”丁俊介绍，合肥经开区强化了三项制度保障：一是将数字技术的有效运用作为教学评优的重要参考；二是通过系统后台统计教师使用频率与效果，作为装备配置与后续培训的依据；三是把设备使用效果与学生健康素养提升挂钩，防止设备“重配轻用”。

丁俊最后表示，教育装备配置对城乡教育均衡意义重大。过去农村学校师资弱、设备差，体育教学“重形轻质”。如今借助AI智慧体育系统等技术装备，乡村学校也能自动测评、实时反馈、数据分析，让体育教学“教、练、评”皆有标准依据。（李昉、实习生李若涵）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部