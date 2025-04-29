人民网天津4月29日电 近日，第85届中国教育装备展示会在天津举办。会上，安徽省合肥市经济技术开发区教育发展中心教学教研室体育与健康学科教研员丁俊接受人民网专访。

丁俊介绍，为解决传统体育教学中“难采集、难评价、难干预”的痛点，部分学校推行了“AI智慧体育系统”，通过系统自动识别学生动作，实时采集运动数据，并提供即时语音反馈，让学生在“练”中“测”和“评”。这不仅减轻了教师的事务性负担，也实现了因材施教和精准干预，进一步帮助学生科学锻炼、健康成长。

丁俊认为，提升教师数字化教学能力是推动智慧教育发展的关键。“我们组织了系统性、分层分类的教师培训，让老师们真正掌握如何把技术转化为教学力；鼓励教师在真实课堂中大胆尝试，通过校本研修、课例打磨、教研共同体等方式不断反思和优化。”她说。

“我们通过人机协同、机制护航，希望真正把智慧教育落到实处，让技术成为提升教育质量的有效工具。”丁俊介绍，合肥经开区强化了三项制度保障：一是将数字技术的有效运用作为教学评优的重要参考；二是通过系统后台统计教师使用频率与效果，作为装备配置与后续培训的依据；三是把设备使用效果与学生健康素养提升挂钩，防止设备“重配轻用”。

丁俊最后表示，教育装备配置对城乡教育均衡意义重大。过去农村学校师资弱、设备差，体育教学“重形轻质”。如今借助AI智慧体育系统等技术装备，乡村学校也能自动测评、实时反馈、数据分析，让体育教学“教、练、评”皆有标准依据。（李昉、实习生李若涵）

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