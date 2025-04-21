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高校原创文化精品 | 开篇的话：传承与创新的青春力量

2025年04月21日14:08 | 来源：前线
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原标题：高校原创文化精品 | 开篇的话：传承与创新的青春力量

北京市委教育工委深入学习贯彻习近平文化思想，推动高校落实“时代新人铸魂工程”，2024年，从58所高校的百余个节目中遴选出30个原创文化项目，其中精品项目10项、重点项目10项、培育项目10项。这些原创文化精品，以卓越的思想性、艺术性与观赏性脱颖而出，不仅是高校师生智慧与心血的结晶，更形成了一道北京高校服务全国文化中心建设的亮丽风景线。

从北京大学的《大钊先生》到中国人民大学的《陕北公学》，从中国农业大学的《稼穑之歌》到北京电影学院的《向阳里8号楼》……每一部原创文化精品都承载着深厚的历史底蕴与时代精神。它们以不同的艺术形式，展现教育事业的发展历程、科研人员为国奉献的精神、普通百姓的家国情怀等丰富主题，用生动的故事、鲜活的人物形象，讲出了具有首都特点的文化“大思政课”。

艺术创作本身也是深刻的实践。师生结合各高校的优势与特色，深入挖掘历史素材，到学习、生活、科研的一线采风，将真实的故事与情感融入创作，使作品充满了生命力与感染力。这些创作经历不仅提升了师生的艺术素养，更增强了他们的责任感与使命感。

在接下来的10天里，我们将通过“前线思政”这个报道窗口，推出“北京高校校园原创文化精品系列报道”，每天为大家推送一个精品项目。希望通过这些报道，让更多人了解艺术作品背后的故事与精神，感受北京高校师生在文化传承创新中的担当与作为。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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