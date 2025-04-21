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高校原创文化精品 | 北京大学音乐剧《大钊先生》

2025年04月21日14:08 | 来源：前线
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2024年10月29日，为纪念李大钊诞辰135周年，持续演出8年的北京大学原创音乐剧《大钊先生》回归北大百年讲堂隆重上演。这是一部展现青春激昂、对革命先烈饱含感情、具有强烈时代感的戏剧作品，彰显了革命先驱对理想信仰的坚守，既展现了大钊先生光辉传奇的不凡一生，也吟唱了一段荡气回肠的精神史诗。

原标题：高校原创文化精品 | 北京大学音乐剧《大钊先生》

原创音乐剧《大钊先生》是由北京大学师生编剧、导演和演出的作品，首演即引起轰动，获得来自师生、媒体、专家的一致好评。该剧至今已连续公演8年，即使在疫情影响、经费紧张的不利条件下，仍坚持做到了每年不间断演出，逾60场社会公演场场爆满，凝聚成中国红色主题音乐剧的品牌号召力。巡演遍及10余座城市，观众总人数达5.8万多人次。众多师生、学者与观众看后表示，本剧具有极强的教育意义和现实意义。

作为北京大学120周年校庆献礼剧目，该剧荣获2019年度国家艺术基金传播交流推广资助项目，是该年度全国高校唯一获此殊荣的作品；在2021年教育部“高校原创文化精品推广行动计划”舞台剧类排名第一；2024年3月，北京市委教育工作委员会公布北京高校校园原创文化精品项目名单，音乐剧《大钊先生》在A类精品项目排名第一。

故事梗概

音乐剧《大钊先生》最后一个场景：大钊先生在学生、工人和百姓的注目下，拖着伤痕累累的身躯走向绞刑架，走向生命的终点。全场观众热泪盈眶，安静地行注目礼。此时主题曲《你是一个樵夫》响起：“你是一个樵夫，从黎明到黄昏，手中拿着斧头在悬崖上挥舞。你是一个盗火者，从黎明到黄昏，独自走在这崎岖艰险的山路……”剧目选取了李大钊先生英勇就义之前，面对绞刑架这一时点为切口，重述历史、铺陈情感，以倒叙、插叙相结合的戏剧手法，串联起大钊先生在不同历史时期的经历与贡献，艺术地重现了他“铁肩担道义、碧血铸丰碑”的伟大形象。全剧以“唤醒”为主题架构全剧，寓意大钊先生以平凡之躯，用伟大的人格和强大的精神感召，“唤醒”大众。

主创名单

监制：彭锋、雷虹

编剧/导演：周映辰

作曲：舒楠

舞美设计：边文彤

合作编剧：拓璐

合作作曲：蔡建纯、钟海阁

主要演员：蔡鹏、李宸希、盛国生、宗雪健、喻越越、褚楚

创制单位：北京大学民族音乐与音乐剧研究中心

来源：北京大学党委宣传部

(责编：郝孟佳、熊旭)

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