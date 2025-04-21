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高校原创文化精品 | 青春筑丰碑 红楼歌未央

2025年04月21日14:06 | 来源：前线
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2024年10月29日，为纪念李大钊诞辰135周年，持续演出8年的北京大学原创音乐剧《大钊先生》回归北大百年讲堂隆重上演。这是一部展现青春激昂、对革命先烈饱含感情、具有强烈时代感的戏剧作品，彰显了革命先驱对理想信仰的坚守，既展现了大钊先生光辉传奇的不凡一生，也吟唱了一段荡气回肠的精神史诗。

原标题：高校原创文化精品 | 青春筑丰碑 红楼歌未央

在北京大学党委宣传部与艺术学院的支持下，原创音乐剧《大钊先生》于2016年6月启动，由北京大学民族音乐与音乐剧研究中心历时两年完成创制。这是一部由北大师生编剧、导演和演出的作品，至今已连续公演8年。

音乐剧《大钊先生》剧组与观看演出的专家合影

音乐剧《大钊先生》剧组与观看演出的专家合影

以戏剧描绘血色浪漫：创新表达红色故事

2017年末，《大钊先生》试演时，编剧与导演周映辰这样介绍作品：音乐剧《大钊先生》选取了李大钊先生英勇就义之前，面对绞刑架这一情景，重述历史、铺陈情感，串联起他在不同历史时期的经历与贡献，重现了李大钊“铁肩担道义、碧血铸丰碑”的伟大形象。全剧以“唤醒”为主题架构全剧，展现李大钊先生用伟大的人格和强大的精神感召“唤醒”大众的过程。

音乐剧《大钊先生》剧照——大钊先生临刑前

音乐剧《大钊先生》剧照——大钊先生临刑前

灯光逐渐亮起的序幕章节，一声更锣带观众穿越回了1927年4月28日。天刚破晓，盲人、卖油茶的、练把式的都早早聚集在西交民巷，为的是看看用绞刑架杀人的“西洋景”。诡异的灯光下，一群行刑者高唱：“英吉利的文明杀人不用刀！”旁观的老百姓抱不平：“绳、绳、绳，这就是忠臣的命，这就是咱的文明。”在众人面对新奇的绞刑架众说纷纭的时候，长官宣布带上一众罪犯，一个个犯人被推搡上了刑场——正是李大钊先生和他的学生们。他们站在刑场上，慷慨高歌，申斥着无情的行刑官，抒发着对民众的关怀，又回忆起了在校园里探讨学术、激扬思想的场景。

剧中，李大钊先生与审讯他的军官展开了激烈的思想交锋。军官嘲笑李大钊的“主义”，无知的群众也错把“主义”当成“骗人的点子”。副官以李大钊所说的“劳工的胜利就是庶民的胜利”询问他，为未开化的民众做无谓的牺牲是否值得？大钊先生却说：“我活着，就是想让穷苦人过上好日子。”面对死亡，他仍坚信：“试看将来的环球，必是赤旗的世界。”

音乐剧《大钊先生》剧照——学生、工人奋起反抗

音乐剧《大钊先生》剧照——学生、工人奋起反抗

《大钊先生》音乐剧也描绘了围观群众的感情变化。从一开始的看热闹、不理解，到最后为大钊先生愤愤不平、被大钊先生心系百姓的胸怀打动，这是大钊先生的个人魅力，也是他的精神在中华大地如燎原之火般燃烧。先生为了工人、学生、百姓们的安危振臂高呼：“当明天的晨钟响起，自由的曙光会出现，光明的未来会向我们招手，自由的曙光会出现，照遍我们的人民！”随后，大钊先生慨然赴死。

周映辰教授在其发表的文章《谈音乐剧〈大钊先生〉的创作》中提到，这部音乐剧的结构方式是创新的。其戏剧结构类似于中国画里面的折枝法，选取最精彩的一段花枝表现于尺幅之间，主干之外勾描生发出其他枝丫。剧目通过特殊的戏剧结构和时空转换，力求塑造一个鲜活的、立体的知识分子和革命者的形象，一位传道、授业、解惑的先生，一位体贴、慈爱的丈夫和父亲，一位坚定的马克思主义者。

著名学者王一川教授高度肯定了音乐剧的造型力量、感染力量。他指出，导演抓住临刑前的片段，演绎了大钊先生一生的壮举，是个巧妙、感人的演出。他认为，整部剧的主题可以概括为：真理之光、信仰之花。著名作家梁鸿分析了音乐剧的巧妙编排，民众和英雄李大钊构成“多声部”互动，音乐剧展示了20年代革命初期的众生相。此外，李大钊人物塑造立体，剧目展示了他全面的“人性”，把大钊还原为和我们一样的人，他对信仰的追求最终战胜了对死亡的恐惧，将历史中主动承担社会运动的知识分子的“大”凸显出来。

真实情感唤起信仰觉醒：当戏剧照进现实

为了真实体会李大钊先生的革命路程，在北京大学艺术学院党委的策划和指导下，原创音乐剧《大钊先生》剧组的全体师生赴河北省乐亭县，进行了一场跨时空体验的红色之旅，大家深入探寻大钊先生的革命足迹，重温充满革命激情的红色岁月，深切缅怀先烈，弘扬伟大建党精神。

音乐剧《大钊先生》剧组前往河北乐亭李大钊纪念馆献花

音乐剧《大钊先生》剧组前往河北乐亭李大钊纪念馆献花

庄严肃穆的纪念馆前，师生整齐列队，向李大钊先生献上花篮，表达对革命英烈的深切追思和敬仰。大家齐声朗诵李大钊于1916年在《新青年》杂志上发表的《青春》一诗，铿锵有力的声音回荡在纪念馆前，传递着对大钊精神的传承与弘扬，也展现了新时代青年的使命与担当。

音乐剧《大钊先生》剧组与李乐群、张建国前往河北乐亭李大钊故居的合影

音乐剧《大钊先生》剧组与李乐群、张建国前往河北乐亭李大钊故居的合影

李大钊的孙女李乐群女士特地前来陪同师生参观李大钊故居。干净整洁的庭院前矗立着李大钊先生的半身雕像，在阳光的映射下熠熠生辉，仿佛历史的瞬间被凝固。

文艺批评家徐建先生指出，在舞台上呈现革命者、英模人物的境界精神是最难的，围绕如何把虚化实，北京大学原创音乐剧《大钊先生》进行的艺术探索之一，就是把精神境界写进了市井、写进了家庭、写进了社会、最后融进了一段昂扬激荡的历史长河中。

讲台与舞台共振：红楼新青年演绎英雄故事

音乐剧《大钊先生》是北京大学艺术学院深入挖掘、整合、提纯“音乐剧经典剧目排演”“艺术创作”等专业课程的思政元素，进行文艺“大思政课”的实践成果。由青年学子之口，诵读红楼新青年与历史伟人的隔空对话，实现了讲台与舞台的共振。

《大钊先生》中的李大钊一角由北大音乐剧专业的毕业生蔡鹏饰演，作为在舞台上身经百战的著名音乐剧演员，蔡鹏认为：“作为北大人，我觉得自己有责任和使命将这种精神传承下去，8年只是一个开始。”

2024年，刚刚考入北京大学艺术学院的新生李宸希接过了蔡鹏的接力棒，与蔡鹏共同饰演李大钊一角。他认为，当代青年虽身处和平年代，却更需从先辈的信仰中汲取力量，“我们生活在一个和平、繁荣的时代，但这并不意味着我们可以忘却历史。”相信这也是每一位北大学子的心声——在戏剧中传唱故事，在生活中传承精神。

周映辰教授多年来克服种种困难，坚持带领音乐剧专业方向的学生演出《大钊先生》。她以《大钊先生》为例发表了文章《先贤人格和红色精神的音像塑造——以北京大学美育创新实践为例》，文章中写道：“在音乐剧的学习、创作和研究中，在历年来一场场的演出实践中，北大艺术系师生塑造了一系列先贤人格和革命精神的音乐肖像。以原创作品推动美育育人、以演出实践提升技术，道技并举，内外兼顾，继承开拓，发扬创新，北京大学艺术学院音乐剧艺术硕士正在以自己的方式，走出一条中国音乐剧的特色发展道路。”

周映辰导演在演出后及时修正问题

周映辰导演在演出后及时修正问题

北京大学音乐剧的产、学、研联动模式自2012年发展至今，凭借《元培校长》《大钊先生》《愚公移山》等原创剧目的成功，教学与创作水准已位居全国业界前列。在探索中国音乐剧学派的路途中，北大正以艺术教育践行着培根铸魂的时代担当。

观众反响热烈：大钊精神星火燎原

音乐剧《大钊先生》获得来自师生、媒体、专家的一致好评。评论认为，这是一部展现青春激昂、对革命先烈饱含感情并具有强烈时代感的戏剧作品，是一部充满了思想含量和现代感的作品，重在精神境界的彰显，以戏剧化的方式彰显了坚守理想信仰的过程，既展现了人物生命的丰富和质感，也书写了一段荡气回肠的精神史诗。

中国航空发动机研究院的一批研究员、教授共同观看了《大钊先生》的首映。他们被音乐剧渲染的氛围、大钊先生的精神深深打动。研究院党委书记杜兵劳在看完《大钊先生》首映后，心情久久不能平静。他表示，我们一定要继承大钊先生的遗志，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。同时，希望更多的科技工作者能有机会观看此剧，从中汲取不竭的精神动力。许多军人后代来到现场观剧，他们纷纷对演出给予激情赞扬，对主创团队表示感谢。

斯文之道，薪火相传。导演周映辰教授回忆起2017年12月中旬，《大钊先生》在北京大学百周年纪念讲堂的舞台首演的一刻，依然很激动。她说：“当时台上是北大音乐剧的专业硕士们，台下是全国高校数百位负责研究生教育的专家与广大青年学子，台上台下的强烈共情，使人深受感动。在澎湃的激情、奔涌的泪水和经久不息的掌声中，我们重申了青春的意义，重构了历史、梦想、青春与新时代的关联。再次拿到好成绩，是对我们8年来坚持公演的鼓励。只要观众喜欢，我们愿意一直演下去。”

作者：任思涵（北京大学）

编辑：张琦

(责编：郝孟佳、熊旭)

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