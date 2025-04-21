中央财经大学校园专场活动。校方供图

人民网北京4月21日电 “百万英才汇南粤”2025年N城联动春季招聘活动（北京站）中央财经大学校园专场日前举办，23家金融机构在该校设立专属展位，为毕业生带来1188个岗位。

据介绍，本次招聘会覆盖金融科技、财富管理、软件开发、数据分析等前沿领域。此外，为提升求职效率，招聘会开通线上渠道，实现线上投递、远程面试全流程服务，打破地域限制。现场吸引了来自北京大学、清华大学、中央财经大学等高校的千余名学子参加。

“本次活动为学校、学生带来福利，上门送岗、靶向匹配，为广大青年人才就业搭平台、畅渠道、拓空间，有助于‘从校门到企门’的无缝衔接，打通企才对接的‘最后一公里’。”中央财经大学党委副书记杨莹表示，期待与广州金融人才需求和实践相契合，拓展合作模式，加大合作力度。

记者了解到，活动期间，广州金融人才协会与中央财经大学签署就业实习基地协议。广州市委金融工委专职副书记汤汉忠表示，广州当前正在实施金融业十年倍增计划，人才是金融业高质量发展的核心力量，希望与中央财经大学在签订金融人才联合培养项目的前提下，进一步深化合作。

据悉，“百万英才汇南粤”2025年N城联动春季招聘活动（北京站）由教育部和广东省委、省政府主办，793家用人单位集中带来4.2万个优质岗位，吸引了北京及周边地区高校众多学生求职者参加。8个京粤合作项目现场签约。（李依环、实习生郑爽）

(责编：郝孟佳、熊旭)