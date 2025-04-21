打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

2025年N城联动春季招聘活动（北京站）中央财经大学专场举办

2025年04月21日10:51 | 来源：人民网-教育频道
小字号

中央财经大学校园专场活动。校方供图

中央财经大学校园专场活动。校方供图

人民网北京4月21日电 “百万英才汇南粤”2025年N城联动春季招聘活动（北京站）中央财经大学校园专场日前举办，23家金融机构在该校设立专属展位，为毕业生带来1188个岗位。

据介绍，本次招聘会覆盖金融科技、财富管理、软件开发、数据分析等前沿领域。此外，为提升求职效率，招聘会开通线上渠道，实现线上投递、远程面试全流程服务，打破地域限制。现场吸引了来自北京大学、清华大学、中央财经大学等高校的千余名学子参加。

“本次活动为学校、学生带来福利，上门送岗、靶向匹配，为广大青年人才就业搭平台、畅渠道、拓空间，有助于‘从校门到企门’的无缝衔接，打通企才对接的‘最后一公里’。”中央财经大学党委副书记杨莹表示，期待与广州金融人才需求和实践相契合，拓展合作模式，加大合作力度。

记者了解到，活动期间，广州金融人才协会与中央财经大学签署就业实习基地协议。广州市委金融工委专职副书记汤汉忠表示，广州当前正在实施金融业十年倍增计划，人才是金融业高质量发展的核心力量，希望与中央财经大学在签订金融人才联合培养项目的前提下，进一步深化合作。

据悉，“百万英才汇南粤”2025年N城联动春季招聘活动（北京站）由教育部和广东省委、省政府主办，793家用人单位集中带来4.2万个优质岗位，吸引了北京及周边地区高校众多学生求职者参加。8个京粤合作项目现场签约。（李依环、实习生郑爽）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部