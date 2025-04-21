人民网北京4月21日电 （唐婕）近日，北京市东城区与顺义区关心下一代工作委员会以“五老志愿者”助力家庭教育与心理健康指导为主题召开交流，共同探讨如何更好地发挥“五老”志愿者的作用，推动家校社协同育人工作，促进两地教育资源共享与协同发展。

会上，与会人员既进行了经验分享，又针对实际问题进行了深入研究。东城区老教育工作者服务指导中心主任王喆介绍了东城区独具特色的“三位一体”老教育工作者工作管理模式。东城区教育关工委常务副主任王守仙介绍了东城区关工委工作成果及未来发展规划，为两地关工委的深度合作与协同发展提供了清晰的方向。顺义区社区教育中心主任李建军表示，顺义区将以此次交流为契机，借鉴东城区在构建家校社协同育人机制、发挥“五老”作用等方面的成熟经验，逐步解决当前面临的专业化指导不足、志愿者队伍建设等问题。

会议现场。主办方供图

据了解，本次会议由东城区、顺义区教育系统关工委组织。东城区和顺义区作为北京教育发展的重要区域，通过此次深度研讨，整合双方优势资源，为解决当前教育面临的挑战提供了新思路、新方法。

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