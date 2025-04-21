人民网北京4月21日电 2025年朝阳区中小学“体育节”开幕式暨朝阳区“双奥朝阳”第六十五届中小学春季田径运动会19日在北京市朝阳体育中心举行。

2025年朝阳区中小学“体育节”开幕式现场。北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心供图

据了解，体育节活动分为“启动与部署”“人才发现与培养”“展示与总结”三大板块，系统构建“体育+”育人模式，活动将持续至11月，覆盖朝阳区所有中小学校。

开幕式上，36所学校3600名学生联袂表演，涵盖舞龙舞狮、轮滑、啦啦操等20余个项目。在“体育元宇宙体验区”，学生通过VR技术沉浸式体验虚拟滑雪、足球射门等运动，感受科技与体育的融合魅力。现场还展示了学校体育发展历程、学生体育艺术作品及人工智能辅助训练的课堂案例，凸显体育教育的创新成果。

2025年朝阳区中小学“体育节”开幕式现场。北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心供图

当日，朝阳区“双奥朝阳”第六十五届中小学春季田径运动会举办。包含该赛事在内，体育节全年将举办春秋季田径运动会、足球、篮球、冰雪、击剑等27项区级赛事。朝阳区还将开展10项体育教学研究课题，如“人工智能赋能高效课堂”“团队协作与领导力培养”等，组织假期特训营。

北京市朝阳区“双奥朝阳”第六十五届中小学春季田径运动会现场。北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心供图

在11月举行的闭幕式上，朝阳区将通过体育文化长廊、学生成长档案分享、达人挑战赛等形式，全面呈现“体育节”育人成果；邀请教育专家、世界冠军、学生及家长代表共话“体育对创新思维与学科发展的促进作用”，探索体教融合新路径。

据悉，本次活动由北京市朝阳区教育委员会、北京市朝阳区体育局联合主办，北京青少年创新学院朝阳分院、北京市朝阳区青少年活动中心承办，旨在以体育为纽带，深化体教融合，助力拔尖创新人才培养，推动区域教育高质量发展。（郝孟佳、实习生曹子味）

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