打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京市朝阳区中小学“体育节”开幕

2025年04月21日09:56 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月21日电 2025年朝阳区中小学“体育节”开幕式暨朝阳区“双奥朝阳”第六十五届中小学春季田径运动会19日在北京市朝阳体育中心举行。

2025年朝阳区中小学“体育节”开幕式现场。北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心供图

2025年朝阳区中小学“体育节”开幕式现场。北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心供图

据了解，体育节活动分为“启动与部署”“人才发现与培养”“展示与总结”三大板块，系统构建“体育+”育人模式，活动将持续至11月，覆盖朝阳区所有中小学校。

开幕式上，36所学校3600名学生联袂表演，涵盖舞龙舞狮、轮滑、啦啦操等20余个项目。在“体育元宇宙体验区”，学生通过VR技术沉浸式体验虚拟滑雪、足球射门等运动，感受科技与体育的融合魅力。现场还展示了学校体育发展历程、学生体育艺术作品及人工智能辅助训练的课堂案例，凸显体育教育的创新成果。

2025年朝阳区中小学“体育节”开幕式现场。北京市朝阳区青少年活动中心供图

2025年朝阳区中小学“体育节”开幕式现场。北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心供图

当日，朝阳区“双奥朝阳”第六十五届中小学春季田径运动会举办。包含该赛事在内，体育节全年将举办春秋季田径运动会、足球、篮球、冰雪、击剑等27项区级赛事。朝阳区还将开展10项体育教学研究课题，如“人工智能赋能高效课堂”“团队协作与领导力培养”等，组织假期特训营。

北京市朝阳区“双奥朝阳”第六十五届中小学春季田径运动会。北京市朝阳区青少年活动中心供图

北京市朝阳区“双奥朝阳”第六十五届中小学春季田径运动会现场。北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心供图

在11月举行的闭幕式上，朝阳区将通过体育文化长廊、学生成长档案分享、达人挑战赛等形式，全面呈现“体育节”育人成果；邀请教育专家、世界冠军、学生及家长代表共话“体育对创新思维与学科发展的促进作用”，探索体教融合新路径。

据悉，本次活动由北京市朝阳区教育委员会、北京市朝阳区体育局联合主办，北京青少年创新学院朝阳分院、北京市朝阳区青少年活动中心承办，旨在以体育为纽带，深化体教融合，助力拔尖创新人才培养，推动区域教育高质量发展。（郝孟佳、实习生曹子味）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部