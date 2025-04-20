活动现场。北京建筑大学供图

人民网北京4月20日电 （记者李依环）北京建筑大学2025年校园开放日暨全国高招联合咨询会日前在大兴校区举办。记者从会上获悉，该校今年设立“建筑菁英班”和“工科菁英班”两个本博贯通培养班，计划招生45人；首次新增人工智能+创新试验班招生，计划招生35人，放宽转专业限制，实行“转出不设限、转入看条件”的宽口径政策。

北京建筑大学校长张大玉介绍，北建大密切关注行业发展新需求，不断思考、优化办学理念和学科专业布局，新增人工智能、智能建造等前沿专业，淘汰不适应行业发展的旧专业；在培养模式上，注重“以不变应万变”的核心能力塑造，通过设置微专业、打通课程壁垒，强化学生跨专业应用能力。

北京高校招生服务联盟揭牌成立。北京建筑大学供图

当天，北京高校招生服务联盟揭牌成立，北京建筑大学挂牌成为联盟首家高校会员单位。北京高校招生服务联盟公布了2025年联盟十大专项行动，包括指导10场左右分类型、分层次高校联合咨询会，搭建高水平大学与北京优质高中协同衔接平台，组建全市性的志愿填报辅导专家队伍等。

据介绍，北京高校招生服务联盟是由北京教育考试院指导、北京考试评价协会主办的高考招生服务平台。联盟吸纳在京招生高校、北京各区招生考试机构、高中校、行业单位和相关领域专家，以“共建、共治、共享”为理念，通过资源优化、模式创新和实效提升，构建北京高校招生服务工作体系，为考生升学规划与高校人才选拔提供支撑服务。

据悉，本次活动以北建大招生总咨询台连同10个招生学院为核心，清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、同济大学等90所高校协同联动举办。期间，北京16区教育考试中心负责人与生涯规划专家现场为考生和家长提供一站式专业指导。

(责编：郝孟佳、熊旭)