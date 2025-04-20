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北航强基计划今年拟新增4个招生培养方向

2025年04月20日20:44 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月20日电 记者从北京航空航天大学获悉，该校2025年强基计划新增4个招生培养方向，分别为测控技术与仪器（量子信息）、应用物理学（电子科学）、航空航天类（空天材料）、航空航天类（飞行器制造工程）。4月21日至5月9日，考生可登录北航强基计划报名系统进行网上报名。

根据北航发布的2025年强基计划招生简章，该校围绕数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、化学、工程力学、测控技术与仪器、航空航天类等专业设置2025年强基计划招生专业及对应培养方向。

此次新增的四个招生培养方向中，测控技术与仪器（量子信息）依托仪器科学与光电工程学院培养；应用物理学（电子科学）依托集成电路科学与工程学院培养；航空航天类（空天材料）依托材料科学与工程学院进行培养；航空航天类（飞行器制造工程）依托机械工程及自动化学院进行培养。

据悉，报考北航强基计划的考生不能兼报其他高校，考生只可填报北航强基计划1个专业志愿。北航强基计划初试为笔试，时间在2025年6月12日左右，具体时间和地点将根据报名情况确定并另行通知。通过初试的考生可参与复试，时间在6月20日左右。

记者了解到，北航自2020年起开展基础学科招生改革试点工作（也称“强基计划”），探索多维度考核评价模式，选拔一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生，培养具有空天报国情怀、扎实数理基础、科学创新能力、全球视野格局的高素质拔尖创新人才，为国家重大战略领域输送后备人才。（李依环、实习生修初怡）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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