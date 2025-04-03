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“避险好办法，应急在心中”主题活动在人大附小举行

2025年04月03日15:42 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月3日电 在第30个全国中小学生安全教育日到来之际，“避险好办法，应急在心中”全国中小学生安全教育日主题活动在中国人民大学附属小学举行。活动通过专家科普、趣味互动等形式，为学生们带来一堂生动实用的安全教育课。

中国矿业大学教授许超讲解了城市洪涝灾害的应对措施，如避开有漩涡的积水防掉入窨井、远离电线杆防漏电、远离城市涵洞等，并通过真实案例加深学生们对正确避险的认知；北京市海淀区消防救援支队双榆树救援站副站长王会军向学生们讲授了火灾的逃生技巧及灭火器的使用方法；中国地震应急搜救中心工程师杨牧笛向学生们介绍了“震时就近躲避，震后迅速撤离”原则和“伏地、遮挡、手抓牢”方法，以及如何正确应对地震灾害。

活动现场成立了“避险好办法”应急安全教育志愿者宣讲团，将通过“专家＋志愿者”联动模式，更广泛地传播应急安全知识，为青少年健康成长筑牢安全防线。

据悉，本次活动由应急管理部新闻宣传司与中国少年儿童新闻出版总社联合举办。活动上还发布了《避险好办法 —— 青少年应急救援趣味科普读物》。（孙竞、实习生郑爽）

(责编：李昉、熊旭)

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