原标题：【新闻随笔】数智时代如何共享教育资源

日前，四川省基础教育“网链共享计划”正式启动，将投入省级资金1亿元，组建25个义务教育教学联盟和10个普通高中教学联盟，130所优质中小学校将作为“主播学校”，依托“四川云教”平台向全省所有普通高中和义务教育学区持续输出优质教育资源。当前，如何共享数智时代红利，不仅是社会关注的热点，更是教育工作者必须直面的现实课题。作为数智时代教育资源共享的新尝试，四川此举无疑提供了一种新的解决思路。

利用互联网、多媒体教室和录播系统，从“各自突围”到“全域联动”，由校际竞争转向区域协同，不仅有利于建立中小学优质教育资源共享体系，也便于实现优势共享。“网链共享计划”有望打通教育服务的“最后一公里”，使城乡学生都能平等地聆听名校名师教学授课，让教育改革发展成果惠及每个学生，实现数智时代的教育均衡。

数智时代，我们要以开放和包容的心态对待教育工作，积极适应新的教育理念和模式。要不断提升学生在数智化社会中生存和发展的积极态度和必备能力，从而更好满足未来个人和国家发展的需求。同时也要提升家庭、社会对人工智能技术的认知程度，积极接纳、学习人工智能，营造智能应用和家庭人工智能学习的体验场景，和学生一道用人工智能为学习、生活赋能。

值得注意的是，不能用线上教学替代师生互动。数字时代，应该更加重视、突出师生在教学中的主体地位，在教学相长中实现彼此能力的双向提升。联合国教科文组织发布的2023年《全球教育监测报告》呼吁，教育系统应始终确保以学习者的利益为中心，合理利用数字技术来支持基于人际互动的教育，而不是取代人际互动。应始终把学生需求放在首位，支持教师工作，杜绝线上连接替代人际互动。

“网链共享计划”缘起于解决四川省教育资源不均衡问题，通过建立“四川云教”平台，从硬件设备、技术上解决了不同地区、学校间的教育资源差异化问题，但原有城乡学校师生综合素养的差别却依然存在，也是无法回避且亟待解决的关键问题。国家和社会应继续关注和加大对教育薄弱地区的师资、财物的投入，改善办学条件。在引入优质课程资源时，原有学校老师应根据学生既有的基础和水平，有针对性地跟进辅导，做到有教无类、因材施教，鼓励学生循序渐进、持之以恒，逐步缩小与城镇地区学生的差距。

共享数智时代红利，没有“标准答案”，各地应因地制宜、因材施教，多方积极求解，寻找更为适合的解决路径。

（作者：万慧杰，系郑州轻工业大学讲师）

(责编：李昉、李依环)