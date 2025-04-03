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2024河北省海外人才技术项目创新创业大赛总决赛举办

2025年04月03日06:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报石家庄电（记者史自强）近日，2024河北省海外人才技术项目创新创业大赛总决赛暨颁奖仪式在石家庄市举办。经过激烈比拼，“极端工况下激光光纤温度—应力双测系统”“用于工业应用的创新自主飞行机器人”等5个项目荣获一等奖。活动现场为40个各国优质项目颁奖，并达成签约6项。

　　本次大赛在河北省科学技术厅（河北省外国专家局）指导下，由河北海外人才离岸创新创业基地主办。大赛以“创新引领 冀望未来”为主题，聚焦绿色化工、智能制造、生物医药、电子信息及机器人5个现代化产业领域，吸引了全球180余个国际技术项目参赛。

　　大赛紧扣“传统产业智能化升级”与“新兴产业协同发展”双目标，通过项目路演、专家评审、考察交流等环节，促进国际人才与河北产业深度链接，为京津冀三地企业发展注入创新动能。

　　据了解，本次大赛的举办是推动国际人才与河北双向吸引，推进河北省创新驱动发展战略、加快构建新发展格局的重要举措，标志着河北省在吸引海外高层次人才技术方面取得了新的进展。未来，河北省将继续加大海外人才引进力度，优化创新创业环境，为海外高层次人才来冀创新创业提供更多支持和保障。

(责编：郝孟佳、李依环)

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