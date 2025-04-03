原标题：葡萄属有了全面基因组图谱

记者从北京大学现代农业研究院获悉，该院研究员叶文秀、郭立团队近日绘制了全球首个涵盖葡萄属欧亚、北美和东亚世界三大种群72个葡萄种质材料的单倍型超级泛基因组图谱，从而揭示了葡萄属的丰富遗传多样性和杂交历史。相关论文发表于国际期刊《自然·遗传学》。

葡萄科是一个大家庭，包含白粉藤属、爬山虎属、葡萄属等15个属。人们日常吃的葡萄，就属于葡萄科葡萄属植物。叶文秀介绍，泛基因组是指一个物种中所有个体的基因组信息的集合，相关研究在现代基因组学中具有重要地位。

葡萄是最古老的驯化作物之一。漫长的持续驯化和多年的育种改良，导致现代葡萄品种的遗传多样性缩小和抗性丢失，使其易受病虫害等各种不利条件影响。郭立介绍，近年来，北美葡萄泛基因组图谱和欧洲葡萄泛基因组图谱相继面世，其中包含野生葡萄的基因组信息。野生葡萄以其丰富的遗传多样性和超强的抗性基因受到关注。研究团队认为，构建涵盖整个葡萄属的泛基因组将为了解葡萄遗传多样性、开展功能基因组学研究、识别隐性遗传特性，以及精准改良葡萄提供关键资源。

该研究提供了迄今最全面的葡萄属基因组资源，有助于全面解析葡萄基因组的复杂性和多样性，从而高效发掘利用野生葡萄种的优异基因。葡萄霜霉病是葡萄的主要病害，研究团队从野生葡萄等葡萄中挖掘到葡萄霜霉病抗性相关遗传变异和抗病基因，有助于加速葡萄精准分子育种进程，推动葡萄种质创新和利用。研究团队对葡萄属遗传多样性和重要农艺性状形成机制的深入探索，为未来培育“超级葡萄”提供了新思路。（记者王延斌）

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