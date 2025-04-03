本报记者 盛玉雷

教育，强国建设、民族复兴之基。

最近一段时间，教育成热门话题。“AI浪潮”迭起，人工智能教育成关键词；免费学前教育逐步推行，教育公共服务扩优提质；高校本科纷纷扩招，高等教育加速变革……

观察视角不同，目标所向不变。从近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望，到实现历史伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑，建成教育强国，矢志不渝。

今年全国两会期间，习近平总书记在看望参加政协会议的民盟、民进、教育界委员并参加联组会时强调：“教育问题既是惟此为大的事情，也是非常复杂的事情。既要久久为功，又是当务之急”。

“惟此为大”，臻于至强。从人口大国到人力资源大国，从教育大国迈向教育强国，今天的中国百舸争流、万木竞秀。

（一）

世界强国无一不是教育强国，教育始终是强国兴起的关键因素。

抚今追昔，近代中国是带着屈辱进入20世纪的。在精神层面的直接影响是，从“器不如人”到“技不如人”，再到“人不如人”，自卑感盘踞不少人心头。

中国教育不行吗？中国人不行吗？

昂扬奋发的时代，给出最直观也最有说服力的答案。

有这样一组数据对比——

新中国成立之初，10人中有8人是文盲，人均受教育年限1.6年，全国接受高等教育的在校生只有11.7万人。

再看新时代的中国。我国各学科最具影响力期刊论文数量、高水平国际期刊论文数量及被引用次数稳居世界第一；世界技能大赛上，中国连续4届获得金牌榜和团体总分第一；近200个国家和地区留学生来华求学，中国成为亚洲最大留学目的国……

我们已建成世界上规模最大的教育体系，教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列，接受高等教育的人口达2.5亿。由此带来更深层次的影响，亿万人民精神上更加独立自主，做中国人的志气、骨气、底气大大增强。

有这样一幕场景。

2021年6月29日，北京人民大会堂。习近平总书记向“七一勋章”获得者颁授勋章。云南省丽江华坪女子高级中学校长张桂梅作为代表发言：“一个受教育的女性，能阻断贫困的代际传递，改变三代人的命运”“只要还有一口气，我就要站在讲台上，倾尽全力、奉献所有，九死亦无悔！”

今天的中国，多少人从教育发展中汲取成长的雨露，走出闭塞的大山、走上辽阔的舞台；多少地方受益于科技特派员、“科技小院”等知识活水的浇灌，结出教育赋能发展的硕果。

“知识就是力量”“知识改变命运”照进现实，托举起一个孕育美好梦想、充满无限可能的国度。

“惟此为大”，大在重塑文化自信。正如外媒评价，“强大的教育造就强大的中国”。

（二）

“天眸芯”，全球首款类脑互补视觉芯片，登上《自然》杂志封面，清华大学类脑计算研究中心团队研制；

铌合金特性研究，填补我国航天和航空工业热防护和结构材料空白，西北工业大学团队完成；

全球首创微创脑脊接口技术，首批4例脊髓损伤患者，术后24小时内恢复腿部运动能力，复旦大学类脑智能科学与技术研究院团队研发……

今天的中国，进入科技创新成果的井喷期。换个角度看，也是教育事业发展的收获期。

“我们的企业和我们自己，都是在中国土生土长的。”今年2月举行的民营企业座谈会上，宇树科技首席执行官王兴兴的发言，印证越来越多的中国青年，不仅“平视世界”，而且积极造福世界。

“干别人干不了的、只有咱们能干的事！”嫦娥六号任务的主要团队成员平均年龄只有30多岁，科技人才的含“青”量，体现的是未来实现更大发展的含金量。

创新之教育，培养创造之人才；创造之人才，造就创新之国家。

中国式现代化关键在科技现代化，科技创新靠人才，人才培养靠教育。

越是竞争激烈、越是时间紧迫，越要牢牢抓住教育这个根本，把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。

从跟跑，到并跑，再到领跑，越来越多的科技创新跑出“加速度”，跑进“决赛圈”，跑上“领奖台”；从识字班，到集资办学，再到新时代教育事业蒸蒸日上，“我们自己的教育历程，天翻地覆！”

由此更能理解习近平总书记的战略部署：“新时代新征程，必须深刻把握中国式现代化对教育、科技、人才的需求，强化教育对科技和人才的支撑作用，进一步形成人才辈出、人尽其才、才尽其用的生动局面。”

“惟此为大”，大在夯实战略根基。一个“坚持把教育作为国之大计、党之大计”“办好人民满意的教育”的国家，也必然是一个创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流的国家。

（三）

2022年6月，四川雅安芦山。一场6.1级的地震，在高考前夕袭来。救援进行中，当地在宝兴中学最先搭建的帐篷，给备考学子使用。入夜，“帐篷中学”里灯火闪烁，照亮梦想，点燃希望。

灾难面前，“震不垮的课桌”，也是“压不倒的脊梁”，更是道不变、志不改的信心与决心。

今年1月，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，明确提出“到2035年，建成教育强国”。

将一个14亿多人口的发展中大国，建设成为教育强国，没有先例可循，唯有认清时与势、把握危与机，“朝着既定目标扎实迈进”。

促公平、提质量，改革创新为要。习近平总书记指出：“有了智联网、人工智能，教育的工具和方法会发生变化，学生能力培养会有变化，这些正需要与时俱进地进行改革。”

新疆石河子大学学生，远程控制西安电子科技大学实验室的设备，完成模电实验。一根网线，一个平台，海量优质课程资源城乡共享。

打破时空、跨越山海，我国在全球数字教育发展指数中的排名跃升到第九位。开发新型数字教育资源，人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会正扑面而来。

宏大志、担重任，培根铸魂为先。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。立德树人，“不能把最基本的丢掉”。

每年清明节前夕，宁夏固原市第二中学和弘文中学的师生，都要徒步赴彭阳县任山河烈士陵园祭奠英烈。往返108里，用脚步丈量历史，用心感悟先辈精神，这堂“行走的思政课”一上就是29年。

培根铸魂、启智增慧，塑造立德树人新格局，培养担当民族复兴大任的时代新人，步履铿锵，擎旗奋进。

“在我们国家积贫积弱的年代，当时一批爱国者就觉得中国要强大就要办教育。”2024年3月，习近平总书记来到湖南第一师范学院（城南书院校区）考察调研时语重心长：“在这个时候，我们更有责任共同把教育办好、把学生培养好，为推进中国式现代化培养一批批栋梁之材。”

审大小而图之，酌缓急而布之，教育强国必将成于实干。

“只要我们保持战略定力，集中精力办好自己的事情，我们认准的目标就一定能实现。”

《 人民日报 》（ 2025年04月03日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)