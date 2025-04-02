人民网武汉4月2日电 作为“2025高等教育人才培养与就业发展研讨会”活动之一，“就业育人单元：高等教育与高质量就业路径探索”平行会议近日在湖北武汉举办。会上，《量化考研：2025年考研年度报告》（以下简称《报告》）发布。

据了解，《报告》全面呈现了考研趋势、招生数据、学员特征及备考规划，为广大考研学子提供了科学的备考建议。新东方大学生学习与发展中心考研项目总监李琳表示，当前考研命题呈现出能力导向和反押题的特点，统考占比逐步提升。为此，新东方设计了详细的备考方案，满足考生差异化学习需求，提升备考效率。

活动现场。

在圆桌对话环节，多位嘉宾围绕“推动产教融合与高校就业体系的创新与优化”展开讨论。郑州大学团委创新实践部部长周建勋分享了学校推进产教融合的经验；天津师范大学就业中心主任袁婧介绍了学校探索“AI +专业”建设的成果；北京联合大学特殊教育学院党委书记李岩强调了教师队伍建设的重要性；武汉学院校学工处处长李世峰则表示，高校应充分调动自身积极性，培养适应市场需求的专业人才。

“随着DeepSeek的出现，企业对大学生创新思维和解决问题能力提出了更高要求，用工模式也随之改变。”智联招聘副总裁汪维纲表示，各方需齐心协力，帮助大学生提升应对新挑战的能力，同时大学生也应主动顺应时代趋势，不断提升自身能力，更好地适应时代发展。

会上，清华大学技术创新研究中心、智联招聘、新东方大学生学习与发展中心等多家单位联合发布了《中国职业高等院校竞争力白皮书》。清华大学技术创新研究中心主任助理于飞认为，专升本已成为职业高校学生的重要选择，且职业高校校友创业企业为母校毕业生提供了更多就业机会。

此外，在“次时代职业教育学生培养与就业能力提升”圆桌对话中，多位嘉宾围绕校企合作、产教融合、畅通职业院校学生成长通道等议题进行了交流和探讨。新东方大学生学习与发展中心与20余所高校签订校企合作协议，充分发挥各自优势，创新合作模式，共同探索构建“产学研用”一体化的人才培养新生态。

(责编：李昉、熊旭)